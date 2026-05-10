WhatsApp, perché dovresti subito attivare questa funzione: aumenta il livello di sicurezza e basta un clic

Le telefonate spam stanno diventando uno dei problemi più fastidiosi per chi usa lo smartphone ogni giorno. Numeri sconosciuti, chiamate insistenti, call center automatici e tentativi di truffa arrivano ormai a qualsiasi ora, spesso anche tramite WhatsApp.

Sempre più utenti stanno riscoprendo una funzione già presente nell’app ma ancora poco utilizzata: il sistema che permette di silenziare automaticamente le chiamate provenienti da numeri sconosciuti.

Si tratta di un’impostazione semplice da attivare, ma che può cambiare molto l’esperienza quotidiana, soprattutto per chi riceve continuamente chiamate indesiderate.

La funzione che blocca il disturbo senza perdere le chiamate importanti

La particolarità di questo sistema è che le chiamate non vengono realmente eliminate. WhatsApp le silenzia, evitando che il telefono squilli o interrompa quello che si sta facendo.

I numeri sconosciuti continuano comunque a comparire nell’elenco chiamate, così l’utente può sempre controllare successivamente se si trattava di qualcosa di importante. È una differenza fondamentale rispetto al blocco totale dei contatti, perché permette di ridurre il disturbo senza rischiare di perdere comunicazioni utili.

La funzione è già integrata nell’applicazione e può essere attivata in pochi secondi. Basta entrare in Impostazioni, poi nella sezione Privacy e successivamente in Chiamate. Qui compare l’opzione dedicata al silenziamento delle chiamate da sconosciuti.

Una volta attivata, il telefono smette di squillare quando arriva una chiamata da numeri che non sono presenti nella rubrica.

Il sistema è disponibile sia su smartphone Android sia su iPhone. Negli ultimi mesi i tentativi di spam e phishing tramite WhatsApp sono aumentati molto. In diversi casi le chiamate arrivano da numeri esteri oppure da account creati appositamente per truffe telefoniche.

Molti utenti raccontano di ricevere telefonate improvvise che cercano di attirare attenzione con messaggi registrati, richieste sospette o falsi operatori.

Ed è proprio in questo scenario che WhatsApp sta spingendo sempre di più sulle funzioni legate alla privacy e alla sicurezza personale. Oltre alla gestione delle chiamate, WhatsApp continua a rafforzare anche il cosiddetto Controllo della privacy.

Si tratta di una sezione che permette di verificare rapidamente tutte le principali impostazioni di sicurezza dell’account: foto profilo, ultimo accesso, informazioni personali, gruppi, chiamate e protezione delle conversazioni. L’obiettivo è concentrare in un solo punto gli strumenti più importanti per la riservatezza dell’utente.

Molte persone usano WhatsApp ogni giorno senza entrare mai nelle impostazioni della privacy. Eppure basta davvero un clic per limitare una buona parte delle chiamate indesiderate che arrivano continuamente sul telefono.

Il punto è proprio questo: le funzioni di protezione esistono già, ma nella maggior parte dei casi restano disattivate semplicemente perché pochi utenti sanno dove trovarle o non immaginano quanto possano incidere sulla tranquillità quotidiana.