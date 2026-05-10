Gmail pulito in 30 secondi: il trucco per eliminare le email spam per sempre

Chi usa Gmail ogni giorno si ritrova ormai sommerso da newsletter, offerte e messaggi automatici che spesso riescono a superare anche i filtri.

C’è un momento preciso in cui molti utenti si accorgono che qualcosa è sfuggito di mano: aprono Gmail per cercare una mail importante e si trovano davanti decine di promozioni, iscrizioni dimenticate, avvisi commerciali e notifiche che non ricordavano nemmeno di aver autorizzato. Non si tratta soltanto di spam classico. Oggi il problema più diffuso riguarda le email “legittime”, quelle provenienti da servizi reali, negozi online, piattaforme e siti a cui ci si è iscritti magari anni fa.

La differenza è sottile ma pesa parecchio sulla gestione quotidiana della posta. Gmail continua a fare un buon lavoro nel bloccare le minacce evidenti, ma il traffico di marketing riesce spesso a passare inosservato perché tecnicamente non viola le regole dello spam tradizionale. Ed è qui che entrano in gioco alcuni strumenti che molti utenti ignorano completamente.

Uno dei sistemi più utili per ripulire la casella riguarda i filtri automatici, una funzione presente da anni ma utilizzata ancora poco. In pratica Gmail permette di intercettare determinati mittenti prima ancora che le loro email arrivino nella posta principale.

La procedura è semplice ma molto potente. Basta selezionare alcune email indesiderate, aprire il menu con i tre puntini e scegliere l’opzione dedicata ai filtri. A quel punto si può dire a Gmail di eliminare automaticamente qualsiasi messaggio simile in futuro.

Il vero vantaggio non è tanto cancellare una singola newsletter, quanto interrompere alla radice intere campagne ripetitive che continuano a tornare ogni giorno. Molti utenti finiscono per eliminare manualmente le stesse email per mesi senza rendersi conto che Gmail può automatizzare tutto.

Quando bloccare un mittente non basta più

Negli ultimi tempi molte campagne email hanno iniziato a utilizzare indirizzi differenti appartenenti però allo stesso dominio. È il motivo per cui capita di bloccare un mittente e ritrovarselo di nuovo davanti poche ore dopo con un nome diverso.

Per aggirare il problema, Gmail permette di filtrare direttamente il dominio completo. In questo modo non viene bloccato soltanto un singolo indirizzo, ma qualsiasi email proveniente da quella struttura aziendale.

È una soluzione che sta diventando sempre più utile soprattutto contro piattaforme commerciali aggressive o servizi che continuano a inviare comunicazioni promozionali anche dopo l’annullamento dell’iscrizione.

Google ha introdotto negli ultimi mesi una funzione che molti stanno iniziando a usare proprio ora: Gestisci iscrizioni. Si tratta di una schermata che raccoglie in un unico punto newsletter, mailing list e comunicazioni commerciali.

La differenza rispetto al passato è importante perché evita di aprire ogni singola email per cercare il link “Annulla iscrizione”, operazione che in alcuni casi può persino diventare rischiosa. Gli esperti di sicurezza ricordano infatti che certi link di unsubscribe vengono sfruttati anche per verificare se un indirizzo email è realmente attivo.

Attraverso questa nuova sezione di Gmail si può interrompere la ricezione delle newsletter con un solo clic, senza entrare direttamente nel messaggio. Una comodità che sta diventando quasi indispensabile per chi riceve decine di email commerciali al giorno.

Il problema invisibile dei pixel di tracciamento

Dietro molte email di marketing si nasconde anche un altro meccanismo poco conosciuto: i pixel di tracciamento. Si tratta di immagini invisibili che servono ai mittenti per capire quando una persona apre il messaggio.

In pratica ogni apertura può trasformarsi in un dato utile per le aziende: orario di lettura, frequenza di apertura, dispositivo utilizzato e in alcuni casi persino posizione geografica approssimativa.

Per questo motivo molti esperti consigliano di evitare di aprire email sospette o inutili e di disattivare il caricamento automatico delle immagini esterne nelle impostazioni di Gmail. È una funzione che rallenta leggermente la visualizzazione dei messaggi, ma offre un livello di privacy molto più alto.

Sempre più utenti usano email secondarie e alias

Un’altra strategia che si sta diffondendo riguarda l’utilizzo di alias o indirizzi secondari. In pratica si crea una separazione tra la mail personale principale e quella usata per acquisti online, registrazioni o prove gratuite.

Gmail permette anche di modificare l’indirizzo aggiungendo il simbolo “+” prima della chiocciola, così da capire immediatamente quale servizio ha diffuso o utilizzato l’email.

È una soluzione che fino a pochi anni fa sembrava riservata agli utenti più esperti, mentre oggi sta diventando quasi una necessità per chiunque voglia evitare che la casella principale venga travolta da comunicazioni continue. E guardando il numero crescente di newsletter, promozioni automatiche e sistemi di tracciamento, la sensazione è che la gestione della posta elettronica stia diventando sempre meno passiva e sempre più una questione di difesa quotidiana.