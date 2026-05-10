Google Antigravity può scrivere codice meglio, ma solo se gli lasci fare il suo lavoro

Google Antigravity mostra quanto stia cambiando il modo di programmare con l’AI, spostando il lavoro dal singolo comando alla gestione di veri agenti.

Il punto non è stabilire se Antigravity sia sempre migliore di Claude Code, Cursor o altri strumenti simili. Il tema più interessante è un altro: questi ambienti funzionano meglio quando l’utente smette di usarli come semplici generatori di codice e inizia a trattarli come collaboratori autonomi, capaci di leggere il progetto, aprire il browser, usare il terminale e proporre passaggi intermedi.

Antigravity nasce proprio con questa logica. Google lo descrive come un ambiente di sviluppo pensato per un futuro “agent-first”, dove l’AI non resta chiusa in una chat laterale ma può muoversi tra editor, terminale e browser. Per chi sviluppa siti, app o interfacce, questo cambia il flusso di lavoro: non si chiede solo una funzione, ma si affida un obiettivo, si controllano i risultati e si corregge la direzione quando serve.

Perché il prompt da programmatore non basta più

Molti sviluppatori usano ancora gli strumenti AI come farebbero con un assistente tradizionale: chiedono una singola funzione, un pezzo di CSS, una correzione rapida o una spiegazione. È utile, ma limita il potenziale degli agenti. Un tool come Antigravity rende di più quando riceve un compito completo, con contesto, obiettivo finale e vincoli chiari. Invece di dire “scrivi questo componente”, diventa più efficace chiedere di sistemare un’intera schermata, verificare il comportamento e documentare cosa è stato cambiato.

Qui entra in gioco la parte più diversa rispetto al vecchio modo di usare l’AI per programmare. Antigravity può produrre Artifacts, cioè piani, task list, screenshot e registrazioni del browser che aiutano l’utente a capire cosa l’agente ha fatto o intende fare. Non è solo una comodità: è un modo per rendere più verificabile un lavoro che, altrimenti, rischierebbe di diventare una sequenza opaca di modifiche al codice.

Il confronto con Claude dipende dal lavoro

Il paragone con Claude Code resta interessante, ma non ha una risposta unica. Claude è spesso apprezzato per ragionamento, refactoring e lavoro su progetti complessi, mentre Antigravity punta su un’esperienza più visuale, integrata e vicina allo sviluppo web con browser e interfaccia davanti agli occhi. Per un backend delicato, un refactoring lungo o una base legacy, Claude può risultare più naturale; per prototipi, frontend e verifiche visive, Antigravity può avere un vantaggio pratico.

La vera differenza, però, la fa l’utente. Se si resta incollati a micro-comandi continui, si finisce per usare questi strumenti come autocomplete evoluti. Se invece si definisce un obiettivo, si lascia all’agente spazio per esplorare e si controllano gli Artifacts prodotti, il flusso cambia. Il programmatore non sparisce, ma passa da chi scrive ogni dettaglio a chi guida, verifica e prende decisioni.