5 cose che non dovresti mai collegare alle porte USB del tuo pc (e perché)

Nel 2026, chi usa ogni giorno un pc a casa, in ufficio o in viaggio farebbe bene a guardare con più attenzione cosa collega alle porte USB.

Da quella che sembra una presa qualunque possono passare malware, sbalzi di alimentazione e danni ai dati, soprattutto quando si usano accessori presi al volo, comprati senza troppe verifiche o prestati senza sapere davvero da dove arrivino.

Dispositivi sconosciuti e chiavette USB: il malware entra anche da lì

La regola è vecchia, ma resta valida: mai collegare al computer chiavette USB trovate per caso, ricevute da sconosciuti o lasciate su una scrivania durante eventi, fiere e riunioni. Il motivo è semplice. Dentro una memoria esterna possono esserci file infetti, programmi pronti a partire appena l’utente li apre, oppure strumenti capaci di fingersi tastiere e dispositivi autorizzati. Il pc, in quel momento, non vede per forza “una minaccia”. Vede una periferica.

Il discorso vale anche per hard disk esterni, lettori di schede e piccoli adattatori prestati senza sapere da dove provengano. Agenzie di cybersicurezza come CISA e molti CERT nazionali lo ripetono da tempo: le periferiche rimovibili sono ancora un canale usato negli attacchi, perché possono aggirare una parte delle difese di rete. Basta poco. Un file chiamato “documenti”, una cartella che sembra vuota, un doppio clic fatto di fretta. “Se non sai da dove viene, non inserirla”: è un consiglio quasi banale, ma funziona ancora.

Gadget ad alto assorbimento: ventole, lampade e mini frigo possono pesare su batteria e alimentazione

Le porte USB del pc non sono prese buone per qualsiasi oggetto da scrivania. Collegare ventole USB potenti, lampade da tavolo, scaldatazze o persino piccoli mini frigo USB può creare problemi, soprattutto su notebook sottili, ultrabook e computer già alimentati a batteria. Questi accessori chiedono corrente in modo continuo e, in certi casi, più di quanto la porta sia pensata per reggere senza sforzo.

Non sempre il risultato è un guasto immediato. Più spesso arrivano segnali meno evidenti: il portatile si scalda, la batteria si scarica più rapidamente, una porta smette di riconoscere altri dispositivi, il sistema mostra avvisi di assorbimento eccessivo. Nei pc moderni le protezioni ci sono, certo. Ma non è una buona idea metterle alla prova tutti i giorni. Una porta USB-C può gestire potenze più alte, ma solo se dispositivo, cavo e standard sono compatibili. Una lampada economica lasciata accesa otto ore al giorno non è un mouse. E nemmeno una tastiera. Sembra un dettaglio, ma non lo è.

Cavi, hub e caricabatterie economici: quando il risparmio mette a rischio dati e hardware

Il terzo gruppo riguarda oggetti comunissimi: cavi USB economici, hub non certificati e caricabatterie di bassa qualità usati passando dal pc. Costano poco, spesso si comprano online senza un marchio chiaro, ma possono portare diversi problemi: ricarica instabile, trasferimenti interrotti, surriscaldamento, contatti difettosi. Nei casi peggiori, anche danni alle porte o alle periferiche collegate.

Un hub USB scadente, per esempio, può distribuire male l’alimentazione tra hard disk, webcam, microfoni e altri dispositivi. Se non ha un’alimentazione esterna adeguata, tutto il peso finisce sul pc. I cavi non certificati, invece, possono non rispettare le caratteristiche promesse: sembrano adatti alla ricarica rapida o al trasferimento dati, ma dentro hanno componenti minimi, schermature deboli o cablaggi imprecisi. Da qui nascono errori durante la copia dei file, disconnessioni improvvise e periferiche che “vanno e vengono”.

Occhio anche ai caricabatterie economici collegati al computer tramite adattatori o porte condivise. Un alimentatore di qualità incerta può generare tensioni instabili e interferenze. Meglio scegliere accessori con marchi riconoscibili, specifiche leggibili e certificazioni coerenti con lo standard usato, da USB-A a USB-C Power Delivery. Spendere qualche euro in più, in questo caso, non è una fissazione da tecnici: è prudenza per proteggere dati, batteria e hardware del pc.