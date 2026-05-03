Addio a Google Assistant (anche su Android Automotive): il sostituto

Per anni Google Assistant è stato il punto di riferimento per i comandi vocali in auto: navigazione, chiamate, musica, messaggi.

Oggi però Google ha deciso di superarlo definitivamente, sostituendolo con un sistema più avanzato basato sull’intelligenza artificiale generativa.

Il nuovo protagonista si chiama Google Gemini e rappresenta molto più di un semplice assistente vocale. Non si limita a eseguire comandi, ma comprende il contesto, mantiene una conversazione e anticipa le esigenze del conducente.

Questa evoluzione riguarda sia Android Auto – che funziona collegando lo smartphone – sia Android Automotive, ovvero il sistema installato direttamente nelle vetture.

La novità più rilevante è proprio l’estensione di Gemini anche su Android Automotive, il sistema integrato nelle auto di marchi come Volvo, Renault o General Motors.

A differenza di Android Auto, Android Automotive è un sistema operativo completo che gestisce direttamente le funzioni del veicolo, dall’infotainment fino ad alcuni controlli hardware.

Con l’arrivo di Gemini, questo sistema diventa ancora più centrale:

l’assistente può accedere ai dati dell’auto

interagire con impostazioni e funzioni reali del veicolo

rispondere in modo personalizzato usando informazioni contestuali

Google ha già confermato che l’aggiornamento arriverà anche su auto già in circolazione, tramite update software progressivi.

Un assistente più naturale e meno “robotico”

La differenza più evidente per chi guida sarà nel modo di parlare con l’auto.

Con Gemini non servono più comandi rigidi. Si può dire, ad esempio:

“Portami in un posto tranquillo per mangiare lungo il percorso”

oppure

“Ricordamelo quando arrivo a destinazione”

Il sistema è in grado di:

comprendere richieste complesse

mantenere il contesto della conversazione

integrare dati da mappe, calendario e app

Secondo le prime informazioni, Gemini può anche riassumere messaggi, suggerire soste, adattare i percorsi e fornire informazioni sul veicolo stesso.

L’impatto non sarà limitato a pochi modelli.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il rollout riguarda già milioni di veicoli compatibili con sistemi Google integrati, con una diffusione destinata ad ampliarsi rapidamente.

Si tratta quindi di una trasformazione su larga scala:

non un semplice aggiornamento software, ma un nuovo modo di vivere l’auto.

Cosa cambia davvero per chi guida

Per l’utente finale, la differenza sarà meno tecnica e più concreta:

meno distrazioni grazie a comandi vocali più fluidi

interazioni più veloci e naturali

maggiore integrazione tra auto, smartphone e servizi digitali

In sostanza, l’auto diventa sempre più simile a un dispositivo intelligente, capace di dialogare e adattarsi.

Una direzione ormai inevitabile

La sostituzione di Google Assistant con Gemini non è un caso isolato, ma parte di una strategia più ampia: Google sta progressivamente portando la sua nuova AI ovunque, dagli smartphone alle auto.

Nel settore automobilistico questo passaggio ha un peso ancora maggiore, perché segna il passaggio da sistemi “reattivi” a sistemi proattivi e conversazionali.

E mentre gli aggiornamenti continuano ad arrivare, resta una sensazione sempre più evidente:

la guida non sarà più solo una questione di volante e pedali, ma anche di dialogo continuo tra uomo e tecnologia.