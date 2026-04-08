Addio Outlook, queste sono le migliori alternative mail per Windows: la fine di un monopolio

Per oltre due decenni, Microsoft Outlook è stato sinonimo di email, soprattutto in ambito lavorativo con messaggi, calendario, contatti e attività.

Microsoft ha avviato una transizione chiara: il vecchio client, oggi definito “Outlook Classic”, ha già una data di uscita, con supporto previsto fino al 2029. Al suo posto sta prendendo forma una nuova versione, più leggera e integrata con il cloud, ma anche più limitata e, per molti utenti, meno soddisfacente.

È proprio questo passaggio che sta spingendo sempre più persone a guardarsi intorno.

Mozilla Thunderbird : la scelta open source che non passa mai di moda

Tra le alternative più solide c’è Thunderbird, un progetto open source che negli anni si è costruito una reputazione basata su affidabilità e libertà.

Non è solo un client email: integra calendario, contatti e strumenti avanzati per organizzare la posta. La gestione multi-account è fluida, mentre filtri e tag permettono di mantenere ordine anche nelle caselle più caotiche.

Il vero punto di forza resta però la privacy. Nessuna pubblicità, nessuna raccolta dati, nessun utilizzo delle email per addestrare algoritmi. Un aspetto che oggi pesa molto più di quanto accadeva in passato.

Di contro, chi arriva da soluzioni più semplici potrebbe trovarlo inizialmente complesso.

Betterbird nasce come evoluzione diretta di Thunderbird. Non è un progetto indipendente nel senso classico, ma un “fork” che prende la base esistente e la migliora.

L’obiettivo è chiaro: correggere bug storici, migliorare la stabilità – soprattutto con gli account IMAP – e rendere l’interfaccia più moderna e leggibile.

Per chi già usa Thunderbird, il passaggio è quasi naturale. Per chi parte da zero, invece, resta una soluzione potente ma non immediata.

Chi cerca qualcosa di più familiare spesso finisce su eM Client. Il motivo è semplice: l’interfaccia ricorda molto quella di Outlook, ma con una struttura più snella.

Oltre alle email, include calendario, note, attività e perfino chat integrate. Supporta i principali servizi – da Gmail a Exchange – e offre strumenti avanzati come categorie, posticipo dei messaggi e modelli.

Interessante anche l’integrazione di funzioni basate su intelligenza artificiale, pensate per scrivere, riassumere o tradurre email.

Il limite principale? La versione gratuita è piuttosto restrittiva: solo due account e diverse funzioni bloccate.

Mailbird : quando la posta diventa un hub

Mailbird punta su un’idea diversa: trasformare la posta elettronica in un centro operativo unico.

La casella di posta unificata raccoglie tutti gli account, mentre le integrazioni permettono di collegare strumenti esterni, dalle app di messaggistica ai servizi cloud.

L’esperienza è veloce, intuitiva, molto orientata alla produttività quotidiana. Ma c’è un compromesso: la versione gratuita è limitata e manca la crittografia end-to-end, un dettaglio che per alcuni utenti può fare la differenza.

Il nuovo Outlook convince davvero?

Outlook for Windows è oggi già presente su Windows 10 e 11 come app predefinita. È gratuito, semplice e immediato.

Ma questa semplicità ha un prezzo: meno funzionalità rispetto al passato e una forte dipendenza dal cloud. Senza contare la presenza di pubblicità, elemento che molti utenti faticano ad accettare in un client di posta.

La domanda è sempre più attuale. Servizi come Gmail o Proton Mail permettono di gestire tutto direttamente dal browser, senza installare nulla.

Eppure, i client locali continuano ad avere un vantaggio preciso: controllo totale sui dati, organizzazione più profonda e maggiore personalizzazione.

È qui che si gioca la partita oggi. Non più tra Outlook e il resto del mondo, ma tra due approcci completamente diversi alla gestione della posta.

E guardando come si stanno muovendo gli utenti, la sensazione è che questa scelta non sia più così scontata come lo era fino a pochi anni fa.