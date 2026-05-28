Chrome non si apre su alcuni tablet Android: il bug, i dispositivi coinvolti e cosa fare ora

Chrome non si apre su alcuni tablet Android di marchi diversi. Le segnalazioni sono comparse in questi giorni su Reddit e sono state riprese da Android Police: al centro c’è un bug che blocca l’avvio del browser e mostra un avviso insolito sulle finestre aperte.

“Puoi avere fino a 5 finestre”: il messaggio che ferma Chrome

Il caso più citato è quello di un utente Reddit, ExplodedSpaceToast, che ha raccontato di non riuscire più ad aprire Chrome sul suo Samsung Galaxy Tab A11+. Appena prova ad avviare l’app, compare il messaggio: “Puoi avere fino a 5 finestre”. Poi il nulla. Il browser non arriva nemmeno alla schermata principale e resta di fatto inutilizzabile.

La frase fa pensare alla gestione delle finestre multiple di Chrome su tablet Android. Qui però il problema è diverso: l’avviso compare anche quando l’utente non riesce a chiudere, scegliere o gestire alcuna finestra. Chi ha provato le solite strade non ha avuto grandi risultati: svuotare la cache, forzare l’arresto dell’app, riavviare il tablet. Niente. “Ho provato tutto quello che si fa di solito”, ha scritto un utente nella discussione. Il punto è questo: non si tratta di un rallentamento o di un crash saltuario. Chrome non parte proprio.

Samsung, Xiaomi e Lenovo: il bug non sembra legato a un solo tablet

Le prime segnalazioni arrivano soprattutto da utenti con Galaxy Tab, ma nei commenti sono spuntati anche casi su tablet Xiaomi e Lenovo. Un dettaglio non da poco, perché rende meno credibile l’idea di un guasto legato a un solo produttore, a un solo modello o a una specifica versione personalizzata di Android.

C’è anche un altro elemento: i report riguardano versioni diverse di Android e build differenti di Google Chrome. Questo non basta per capire con certezza dove sia l’errore, ma fa pensare a un problema più largo, forse legato proprio alla gestione multi-finestra sui tablet. Per ora non ci sono numeri ufficiali sui dispositivi coinvolti. Il quadro, quindi, resta basato sulle segnalazioni degli utenti e sulle verifiche raccolte dalla community. Con tutti i limiti del caso. Ma il filo comune è chiaro: Chrome si blocca all’avvio e mostra lo stesso avviso su hardware diversi.

Google indaga: reinstallare Chrome o usare un altro browser in attesa della patch

Nella discussione è intervenuto anche un rappresentante certificato di Google, confermando che l’azienda è al corrente del problema e chiedendo altri dettagli agli utenti colpiti. La società sta indagando sul bug e lavora a una correzione. Al momento, però, non c’è una data per il rilascio della patch né una procedura ufficiale valida per tutti.

Nel frattempo, alcuni utenti dicono di aver risolto disinstallando e reinstallando Chrome. È un tentativo possibile, ma da fare con attenzione, soprattutto per chi deve tenere conto della sincronizzazione dell’account Google e dei dati salvati. Chi invece non riesce comunque ad aprire il browser può ripiegare su alternative come Firefox, Opera, Brave, Vivaldi o altri browser basati su Chromium. Non è una soluzione definitiva, ma per chi usa il tablet per lavoro, studio o semplice navigazione quotidiana è il modo più rapido per tornare online mentre Google prepara il fix.