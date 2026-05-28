Microsoft cancella Outlook: che ne sarà dei nostri indirizzi email?

Outlook Lite è spenta dal 25 maggio 2026. Non si tratta di un aggiornamento mancato o di un’app abbandonata gradualmente: i server che gestivano autenticazione, recupero messaggi via Exchange ActiveSync, accesso al calendario e download degli allegati hanno cessato di rispondere. L’app rimane installata sul dispositivo, ma è un involucro vuoto. Nessuna funzione attiva.

Il punto che crea più confusione riguarda proprio gli account. Gli indirizzi email — Outlook.com, Hotmail, Live, MSN — non vengono eliminati. I dati restano sul server: messaggi, eventi, file. Quello che sparisce è l’accesso da quella specifica app su Android. Chi non ha migrato per tempo si trova nella situazione di avere una casella piena e irraggiungibile dal proprio smartphone, almeno finché non installa la versione standard di Microsoft Outlook.

Microsoft dice addio a Outlook

Il passaggio alla versione completa è il percorso indicato da Microsoft. All’interno di Outlook Lite era stato inserito nelle ultime settimane un pulsante diretto al download della versione standard sul Play Store. Una volta installata e autenticata con le stesse credenziali, l’intera casella di posta torna accessibile.

Il divario tra le due app non è banale. Outlook Lite pesava circa 5 MB ed era progettata per girare su dispositivi con appena 1 GB di RAM, su reti 2G e 3G. La versione completa di Outlook per Android arriva a circa 86 MB — diciassette volte più grande — e richiede risorse hardware significativamente superiori. Chi utilizzava Lite su un dispositivo datato o economico potrebbe trovarsi con prestazioni degradate o, nei casi estremi, con un’app che fatica a girare in modo stabile.

Outlook Lite era stata lanciata nel 2022 inizialmente in America Latina, poi estesa a oltre cento paesi. Aveva superato i dieci milioni di download. Nonostante questo, da ottobre 2025 Microsoft aveva già interrotto i nuovi download dal Play Store, segnando il primo passaggio tangibile verso la dismissione. Chi aveva l’app installata aveva potuto continuare a usarla fino alla data di spegnimento, ma chi cercava di installarla da zero trovava la pagina ufficiale che rimandava a una risorsa inesistente.

L’aspetto meno discusso riguarda la sicurezza aziendale. Outlook Lite non aveva mai supportato le funzionalità Purview di Microsoft, tra cui il Data Loss Prevention. Gli utenti aziendali che usavano l’app leggera erano quindi fuori dalla copertura DLP mobile dell’organizzazione. La migrazione alla versione standard migliora concretamente il profilo di conformità, anche se questo beneficio non era mai stato comunicato in modo diretto agli utenti ordinari.

La motivazione ufficiale di Microsoft recita: ridurre le sovrapposizioni e concentrare sviluppo e supporto su un’unica piattaforma. Una logica di semplificazione che in mercati maturi ha senso, ma che lascia scoperti gli utenti di quei contesti per cui Lite era stata progettata: dispositivi essenziali, connessioni instabili, hardware di fascia bassa. Sono ancora milioni, distribuiti soprattutto nei mercati emergenti che Microsoft aveva identificato come target originale dell’app nel 2022.