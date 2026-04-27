Affida a Claude Code il controllo del desktop per una settimana, gli ha automatizzato operazioni ‘impossibili’

Claude Code non è solo per programmare: cosa succede quando l’AI inizia a usare il tuo computer al posto tuo?

Non è raro scaricare un nuovo strumento di intelligenza artificiale con aspettative piuttosto limitate, soprattutto quando il nome lascia pochi dubbi sul suo scopo. È quello che è successo anche con Claude Code: sulla carta un assistente pensato per scrivere codice, testarlo e restituire risultati. Nulla di particolarmente sorprendente, almeno all’inizio.

Poi però succede qualcosa. Basta iniziare a sperimentare davvero, uscire dal perimetro della programmazione pura, e il quadro cambia rapidamente.

Il punto di svolta arriva quando si capisce che Claude Code non si limita a generare codice, ma può interagire direttamente con il sistema operativo. In pratica, può fare quello che farebbe una persona davanti al computer.

Un esempio concreto chiarisce tutto: aprire la calcolatrice, eseguire un’operazione e incollare il risultato in un file di testo. Basta una frase in linguaggio naturale, e il sistema esegue ogni passaggio, dalla somma fino al salvataggio del file sul desktop. Non c’è bisogno di API, integrazioni complesse o script preconfigurati.

L’intelligenza artificiale agisce come un operatore umano: apre applicazioni, clicca, copia, incolla, salva. Questo cambia completamente il modo in cui si immagina l’automazione.

Disegnare senza disegnare: la scorciatoia intelligente

Uno degli esperimenti più curiosi riguarda il disegno. L’idea iniziale è semplice: chiedere all’AI di aprire Paint e disegnare qualcosa, ad esempio un gatto.

Ma qui emerge un comportamento interessante. Invece di utilizzare direttamente il mouse – operazione lenta e imprecisa – Claude Code sceglie una strada alternativa: installa una libreria Python, Pillow, e genera l’immagine attraverso formule matematiche.

Cerchi per la testa, poligoni per le orecchie, curve per la coda. Il risultato viene poi salvato e aperto in Paint. Non è solo un “trucco”: è un esempio concreto di come l’AI possa trovare soluzioni più efficienti rispetto a quelle richieste.

In altre parole, non esegue semplicemente comandi. Ragiona sul modo migliore per portarli a termine.

La funzione che più colpisce è però quella che consente di controllare il computer da remoto. Attraverso un sistema di invio comandi, è possibile chiedere all’AI di eseguire operazioni anche quando non si è davanti al PC.

Accendere programmi, verificare lo stato del sistema, caricare file nel cloud. Ma anche attività più quotidiane, quasi banali: avviare un gioco, effettuare il login e preparare tutto prima ancora di sedersi alla scrivania.

In uno scenario tipico, si può inviare un comando per aprire World of Warcraft, attendere la conferma e trovare il personaggio già selezionato e pronto all’uso. Un livello di automazione che fino a poco tempo fa richiedeva script complessi e configurazioni avanzate.

Oltre il codice: un nuovo modo di usare l’AI

Il punto non è più cosa sa programmare, ma cosa può fare nel mondo reale digitale. Claude Code dimostra che il confine tra assistente e operatore sta diventando sempre più sottile.

Non serve più pensare in termini di codice, ma di istruzioni. Non serve conoscere linguaggi tecnici, ma saper descrivere ciò che si vuole ottenere.

E forse è proprio questo l’aspetto più interessante: la sensazione che l’intelligenza artificiale stia smettendo di essere uno strumento da usare, per diventare qualcosa che agisce al posto nostro. Con tutte le possibilità – e le implicazioni – che questo comporta.