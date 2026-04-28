Whatsapp abbandona questa funzione: "Non ha mai convinto"

Negli ultimi anni WhatsApp ha cercato più volte di ampliare il modo in cui gli utenti si rappresentano nelle chat, puntando su strumenti visivi sempre più personalizzati.

Tra questi, gli avatar digitali sembravano una scommessa naturale: versioni stilizzate del proprio volto, utilizzabili come sticker o immagine del profilo. Ma qualcosa non ha funzionato come previsto.

Gli avatar erano stati introdotti per offrire un’alternativa alla foto reale, combinando privacy e personalizzazione. Ogni utente poteva creare una versione digitale di sé scegliendo tratti del viso, acconciature, abiti e accessori, generando automaticamente una serie di sticker pronti all’uso nelle conversazioni.

L’idea non era nuova: sistemi simili esistono già su altre piattaforme, e lo stesso ecosistema di Meta aveva già sperimentato soluzioni analoghe. Tuttavia, su WhatsApp questa funzione non è mai diventata centrale nell’esperienza quotidiana.

Con il tempo, gli avatar sono rimasti in secondo piano rispetto ad altre modalità di comunicazione più immediate, come note vocali, emoji e soprattutto contenuti multimediali.

La decisione: stop alla creazione e all’editor

Ora arriva la svolta: WhatsApp ha deciso di rimuovere progressivamente gli avatar personalizzati. La scelta emerge da aggiornamenti interni e modifiche alle pagine di supporto, che indicano chiaramente un cambio di strategia.

In concreto, la creazione di nuovi avatar è già stata disabilitata. A breve sparirà anche l’editor che permetteva di modificarli, rendendo impossibile qualsiasi aggiornamento futuro del proprio alter ego digitale.

Non si tratta di un taglio improvviso, ma di una rimozione graduale, coerente con una linea che negli ultimi mesi ha visto la piattaforma semplificare alcune funzioni meno utilizzate.

Per chi aveva già realizzato un avatar, non tutto scompare subito. Gli sticker generati continueranno a essere disponibili nelle chat, e potranno essere utilizzati ancora per un certo periodo.

Restano attive anche alcune interazioni, come l’uso degli avatar negli sticker condivisi con i contatti o nelle reazioni agli stati. Tuttavia, si tratta di una fase di transizione: l’intero sistema è destinato a uscire definitivamente dall’app.

C’è anche un dettaglio da non sottovalutare: eliminare il proprio avatar sarà una scelta irreversibile. Una volta cancellato, non potrà più essere recuperato.

Perché WhatsApp ha deciso di eliminarli

La decisione non arriva per caso. Gli avatar non hanno mai raggiunto una diffusione significativa, rimanendo una funzione poco utilizzata rispetto alle aspettative iniziali.

Nel frattempo, WhatsApp ha spostato l’attenzione su strumenti considerati più strategici: dall’integrazione dell’intelligenza artificiale alla gestione avanzata dei contenuti, fino alla sicurezza e alla privacy degli utenti.

In questo contesto, mantenere una funzione marginale avrebbe significato sottrarre spazio a sviluppi più rilevanti per l’uso quotidiano dell’app.

Un segnale più ampio sul futuro dell’app

La rimozione degli avatar è solo un tassello di una trasformazione più ampia. WhatsApp sta diventando sempre meno una semplice app di messaggistica e sempre più una piattaforma articolata, dove convivono comunicazione, servizi e nuove forme di interazione.

Tagliare le funzioni che non funzionano fa parte di questo processo. Non tutte le innovazioni trovano spazio nel lungo periodo, soprattutto quando non cambiano davvero il modo in cui le persone usano l’app.

E forse è proprio questo il punto: gli avatar erano una buona idea sulla carta, ma nella pratica non sono riusciti a entrare nelle abitudini degli utenti. In un ambiente dove ogni gesto deve essere rapido e intuitivo, anche un piccolo passaggio in più può fare la differenza tra una funzione usata e una dimenticata.