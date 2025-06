AGCOM mette in guardia contro le truffe legate a Piracy Shield

Una nuova ondata di truffe digitali sta prendendo di mira i cittadini italiani, sfruttando il nome dell’AGCOM per attività fraudolente. Questi raggiri si presentano sotto forma di comunicazioni fraudolente, progettate per sembrare autentiche, nelle quali si accusa il destinatario di aver violato norme contro la pirateria online. I messaggi, che simulano provenire da un presunto “Servizio clienti AGCOM – Piracy Shield“, contengono richieste di pagamento per presunte violazioni legate all’accesso a piattaforme di streaming illegale.

Per aumentare la credibilità della truffa, i malintenzionati forniscono dettagli specifici, come numeri telefonici e nominativi di falsi funzionari, invitando i destinatari a contattarli per saldare le sanzioni. Tuttavia, l’AGCOM ha chiarito che queste comunicazioni non hanno alcun legame con le sue attività ufficiali. Secondo l’Autorità, i truffatori stanno sfruttando la recente visibilità mediatica delle iniziative contro la pirateria online, tra cui la piattaforma Piracy Shield, per confondere i cittadini meno informati.

L’AGCOM ha emesso raccomandazioni precise per proteggersi da queste truffe online. Innanzitutto, si consiglia di ignorare tali richieste, evitare di condividere informazioni personali e non effettuare alcun pagamento. È essenziale verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute, soprattutto se includono richieste economiche o dati sensibili.

Per tutelare la propria immagine e la sicurezza dei cittadini, l’AGCOM ha annunciato azioni legali contro l’uso fraudolento del suo nome. Inoltre, l’Autorità sottolinea l’importanza della consapevolezza digitale come strumento fondamentale per difendersi da questi raggiri. A tal proposito, invita chiunque riceva tali messaggi a contattare i canali ufficiali per ottenere informazioni e supporto.

Questo fenomeno evidenzia ancora una volta la necessità di promuovere una maggiore educazione digitale tra i cittadini, al fine di riconoscere e contrastare le comunicazioni fraudolente. In un contesto in cui la sicurezza online diventa sempre più rilevante, l’attenzione e la prudenza rimangono le migliori difese contro le truffe.