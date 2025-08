AGCOM multa record a un bagarino digitale: svolta nella lotta al secondary ticketing

Una svolta epocale scuote il mercato eventi italiano: la recente decisione dell’AGCOM segna un punto di non ritorno nella lotta contro la rivendita illegale biglietti online. Il 30 luglio 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inflitto una multa record di 675.000 euro a un singolo individuo, accusato di aver orchestrato un sofisticato sistema di secondary ticketing che ha coinvolto ben 90 eventi tra spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive. Questa è la prima applicazione storica della Legge di bilancio 2017 contro una persona fisica, un segnale chiaro e deciso nella lotta al bagarinaggio digitale.

L’indagine, frutto di una sinergia tra Guardia di Finanza e AGCOM, ha svelato un meccanismo fraudolento particolarmente elaborato: acquisti ripetuti e frazionati attraverso i canali ufficiali, seguiti dalla messa in vendita dei biglietti su piattaforme secondarie a prezzi fortemente maggiorati. L’autore del sistema aveva perfezionato una metodologia avanzata, in grado di eludere i controlli delle piattaforme autorizzate, sfruttando tecnologie informatiche di ultima generazione per moltiplicare i profitti e sfuggire ai sistemi di monitoraggio.

Il quadro normativo non lascia spazio a dubbi: la legge vieta categoricamente la vendita di biglietti da parte di soggetti non autorizzati, prevedendo sanzione fino a 180.000 euro per ogni singola violazione. L’intervento dell’AGCOM si distingue per la sua incisività, rappresentando un’applicazione concreta e severa delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2017. Mai prima d’ora una persona fisica era stata destinataria di una multa di tale entità nel contesto della rivendita illegale biglietti.

Gli effetti negativi del secondary ticketing sono noti da tempo: i consumatori si trovano spesso costretti a pagare cifre esorbitanti per accedere a concerti, partite di calcio e altri eventi, mentre gli organizzatori vedono sfumare parte dei ricavi e perdere il controllo sulla distribuzione dei tagliandi. Non si tratta di un fenomeno circoscritto alle grandi occasioni, ma di una pratica che si estende anche a manifestazioni di minore richiamo, con danni economici e reputazionali per l’intero mercato eventi.

Le reazioni al provvedimento sono state immediate e variegate. Le associazioni dei consumatori hanno accolto con favore la decisione, sottolineando come questa rappresenti finalmente una risposta concreta alle speculazioni che, da anni, penalizzano il pubblico e alterano le regole del mercato. D’altro canto, alcuni osservatori del settore evidenziano la necessità di potenziare ulteriormente i controlli tecnologici, affinché la repressione del fenomeno sia davvero efficace e preventiva.

La collaborazione tra Guardia di Finanza e AGCOM ha giocato un ruolo determinante nell’individuazione e nell’interruzione del sistema illecito. Grazie a strumenti investigativi avanzati e a una profonda conoscenza delle dinamiche digitali, è stato possibile ricostruire la filiera delle transazioni, identificare i responsabili e quantificare l’impatto economico della rivendita illegale biglietti sui diversi segmenti del mercato eventi.

L’azione dell’AGCOM assume così una valenza esemplare, lanciando un messaggio inequivocabile a chiunque intenda speculare sul desiderio di partecipazione del pubblico: il contrasto al secondary ticketing è ora una priorità assoluta, e le sanzione saranno applicate con rigore e determinazione anche nei confronti delle persone fisiche, non più solo delle piattaforme o delle società coinvolte.

Questo provvedimento, destinato a fare scuola, potrebbe aprire la strada a una nuova stagione di controlli e repressioni nel settore della biglietteria online, rafforzando la tutela dei consumatori e garantendo maggiore trasparenza e correttezza nella gestione degli eventi. In un panorama in continua evoluzione, la lotta alla rivendita illegale biglietti si conferma come una delle principali sfide per istituzioni, operatori e pubblico, con l’obiettivo comune di restituire equità e fiducia al mercato eventi italiano.