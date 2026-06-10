Xbox Series X25: Microsoft celebra i 25 anni di Xbox con una limited edition verde trasparente

Arriverà a novembre 2026 e riprende, almeno nello spirito, la prima console della casa di Redmond. Il messaggio è chiaro: parlare a chi c’era già ai tempi del logo verde, del controller “Duke” e delle prime notti su Halo. Nostalgia, certo. Ma con l’hardware di oggi, senza aprire una nuova generazione.

Xbox Series X25, la console celebrativa svelata all’Xbox Games Showcase

La Xbox Series X25 Limited Edition è stata mostrata da Microsoft durante l’Xbox Games Showcase, ormai uno degli appuntamenti più importanti per gli annunci della divisione gaming. Di solito si parla di giochi, servizi e aggiornamenti. Questa volta c’era anche una novità hardware, anche se non una nuova console in senso stretto.

La macchina accompagna le celebrazioni per il 25° anniversario di Xbox, atteso nel 2026, e recupera uno dei segni più riconoscibili del marchio: quel verde acceso che per molti giocatori vuol dire subito Xbox. Microsoft l’ha presentata come “un omaggio alle origini”, legando la nuova edizione all’immagine della prima console.

Non sostituirà la Xbox Series X già in vendita. Si affiancherà alla linea attuale come prodotto celebrativo. Un dettaglio importante, perché chiarisce il pubblico a cui si rivolge: gli appassionati storici, i collezionisti, ma anche chi vuole una Series X meno sobria rispetto al modello standard. L’annuncio ha acceso subito social e forum: screenshot, confronti con le vecchie edizioni speciali, commenti a caldo. A far parlare, più di tutto, è stato il colore.

Scocca verde trasparente e richiami alla prima Xbox

Il segno distintivo della Xbox Series X25 è la scocca verde trasparente. Una finitura traslucida, capace di lasciare intravedere parte della struttura interna, che richiama da vicino alcune edizioni speciali della prima Xbox. Non è solo un cambio di colore. Microsoft prova a riportare in vita quell’estetica dei primi anni Duemila, quando plastiche trasparenti e tinte forti erano molto più presenti tra console, controller e accessori.

Sul frontale compare il logo del 25° anniversario, mentre la classica “X” luminosa si accende in verde, come un richiamo diretto all’avvio della Xbox originale. Sono particolari piccoli, ma molto mirati. Chi ha vissuto quella stagione li riconosce al volo. Chi è arrivato dopo trova comunque una console con più carattere rispetto alla Series X standard, nota per le sue linee essenziali.

Insieme alla console arriva anche il Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, nella stessa colorazione OG Green trasparente. Anche qui i rimandi al passato sono evidenti: i pulsanti ABXY conservano i colori storici, mentre i bumper anteriori riprendono lo schema bianco e nero legato al controller “Duke”, il primo, enorme pad della Xbox originale. Più che una semplice periferica, un pezzo di memoria.

La trasparenza continua anche sul retro del controller e sullo sportello delle batterie, dove compare il logo classico di Xbox. È una scelta che parla molto ai collezionisti. Certo, resta un controller da usare. Ma è anche uno di quegli oggetti pensati per farsi notare sulla scrivania.

Hardware invariato: prestazioni Series X e SSD da 1 TB

Sotto la nuova scocca, la Xbox Series X25 resta una Xbox Series X. Microsoft ha confermato le stesse prestazioni del modello già in commercio, con SSD interno da 1 TB e piena compatibilità con l’attuale ecosistema Series X. Nessuna revisione tecnica annunciata, quindi. Nessun aumento di potenza, nessuna modifica dichiarata ai componenti principali.

La scelta è in linea con la natura del prodotto: una limited edition celebrativa, non una nuova piattaforma. Per gli utenti significa ritrovare ciò che già offre Series X: giochi ottimizzati, caricamenti rapidi grazie all’SSD, salvataggi cloud, retrocompatibilità e integrazione con i servizi digitali Xbox.

Restano alcuni punti da chiarire, a partire dalla resa dei materiali della finitura traslucida e dalla reale disponibilità nei negozi. Su questo Microsoft non ha ancora dato dettagli tecnici aggiuntivi. Per ora le informazioni certe riguardano design, spazio di archiviazione e periodo di uscita. Il resto arriverà più avanti.

Per chi possiede già una Series X, dunque, la Xbox Series X25 non è un salto in avanti nelle prestazioni. È soprattutto un’edizione di identità, pensata per celebrare il marchio e renderlo subito riconoscibile. E magari anche per chi aspettava un buon motivo, o semplicemente una versione più particolare, per entrare nell’attuale generazione Xbox.

Uscita a novembre, bundle selezionati e controller venduto separatamente

La Xbox Series X25 Limited Edition sarà disponibile da novembre 2026, ha annunciato Microsoft, nel periodo più caldo dell’anno per il mercato console. In alcuni mercati selezionati sarà proposto un bundle con console e controller celebrativo. Il Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, invece, sarà venduto anche separatamente.

Al momento mancano ancora i prezzi ufficiali e la data precisa di apertura dei preordini presso i rivenditori selezionati. Microsoft ha rinviato questi dettagli alle prossime settimane, come spesso accade con le edizioni limitate e con i lanci differenziati da Paese a Paese. Per l’Italia bisognerà attendere indicazioni specifiche su disponibilità, canali di vendita e quantità.

L’arrivo a novembre mette la console nel pieno della stagione degli acquisti natalizi, quando le edizioni speciali possono attirare anche chi non è un collezionista puro. La combinazione tra design verde trasparente, richiami alla prima Xbox e controller dedicato la rende facile da riconoscere, sia sugli scaffali fisici sia negli store online.

Il punto, però, resta questo: la Xbox Series X25 non vuole cambiare il presente della console. Vuole rileggere il suo passato. Un’operazione costruita su un anniversario importante per Microsoft e su un’estetica che parla chiaro. Per molti giocatori basterà vedere quella X verde accesa sul frontale per capire subito a chi si rivolge.