Quentin Tarantino non usa mai mezze parole quando si tratta di esprimere un’opinione, e la sua ultima uscita pubblica non fa eccezione. In un’intervista rilasciata alla rivista Sight & Sound, il regista di Pulp Fiction e Django Unchained ha rilasciato un attacco frontale al cinema contemporaneo di Hollywood, senza risparmiare aggettivi né immagini. Ma nel mezzo di un atto d’accusa di rara durezza, ha trovato il tempo di fare un’eccezione: un thriller su Netflix che, a suo dire, è riuscito a fare esattamente quello che il cinema dovrebbe fare. Il film ha un titolo, un regista e un cast precisi, e se il giudizio di Tarantino vale qualcosa, vale la pena segnarsi il nome.

“La fabbrica di salsicce insipide”

Le parole che Tarantino ha usato per descrivere Hollywood degli anni Venti sono quelle di un cinefilo incuriosito per cinquant’anni e poi deluso. Ha definito la produzione cinematografica contemporanea una “flavorless sausage factory”, una fabbrica di salsicce senza sapore, aggiungendo che difetti, improbabilità narrative, casting sbagliato e “roba stupida” affossano quasi ogni nuovo film in uscita. Non si è fermato qui. Ha confrontato questo decennio con gli anni Ottanta, che erano stati fino a quel momento il periodo che amava di meno nella storia di Hollywood: secondo lui, guardando i film degli ultimi sei anni, quel decennio ora sembra la Hollywood degli anni Trenta. “These days I’d rather read a book”, ha concluso, senza ironia apparente. Preferisce leggere un libro.

I pochi film salvati: Spielberg, Costner e poco altro

Nel mezzo del giudizio tranchant, Tarantino ha concesso qualcosa. Ha detto di aver “gradito” due film usciti negli anni Venti: West Side Story di Steven Spielberg e i due capitoli di Horizon: An American Saga di e con Kevin Costner, di cui il secondo non ha mai ottenuto una vera distribuzione cinematografica al di fuori dei festival. Due titoli che hanno in comune una cosa: entrambi sono stati progetti di autori di lungo corso che hanno scelto di ignorare le logiche del momento per inseguire qualcosa di personale. Non a caso Tarantino li cita, ma non li considera abbastanza: non lo hanno “trascinato nel magico paese del piacere” che il cinema gli dava un tempo. Qualcosa che invece ha trovato altrove.

The Rip: l’unico film che lo ha davvero catturato

L’eccezione vera si chiama The Rip, un thriller poliziesco di Joe Carnahan disponibile su Netflix, con Matt Damon e Ben Affleck. Tarantino lo ha descritto come un film capace di tenerlo incollato per tutta la durata, grazie a una premessa originale, una regia solida e un cast all’altezza. A colpirlo di più, però, è stata la sceneggiatura, scritta da Carnahan e Michael McGrale: “Il vero elemento di forza di questa splendida collezione è la strepitosa sceneggiatura”, ha dichiarato, usando parole che non risparmia quasi mai ai film contemporanei. Per chi cerca un’indicazione da uno dei critici cinematografici più involontariamente influenti del settore, è un suggerimento piuttosto chiaro.

Cosa arriverà dopo: Cliff Booth con Fincher alla regia

Nel frattempo, il prossimo progetto con il nome di Tarantino non sarà diretto da lui. The Adventures of Cliff Booth, sequel di C’era una volta a… Hollywood, è scritto e prodotto da Tarantino ma vedrà David Fincher alla regia. Uscirà in sala il 25 novembre, poi su Netflix il 23 dicembre. Un progetto che mette insieme due delle personalità più particolari del cinema americano, con l’attesa che ne deriva.