Leo Messi, la villa super tech è un paradiso per gli intenditori: i dettagli che lasciano senza parole

Il fuoriclasse argentino e la sua famiglia hanno scelto di stabilirsi definitivamente in una zona esclusiva, acquistando una magnifica villa ultramoderna situata a Fort Lauderdale, una località nota come la «piccola Venezia» d’America grazie alla sua fitta rete di canali navigabili.

La proprietà, dal valore stimato di oltre 10-11 milioni di dollari, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.500 metri quadrati, di cui quasi 1.000 metri quadrati calpestabili interni. La residenza vanta soluzioni architettoniche e tecnologiche d’avanguardia: dispone di dieci camere da letto spaziose, nove bagni rifiniti con materiali di altissimo pregio, una cucina dal design rigorosamente italiano dotata di elettrodomestici di ultima generazione, ampi saloni di rappresentanza, una palestra privata attrezzata e una spa esclusiva per il benessere quotidiano.

La villa super tech di Leo Messi

All’esterno, il lusso prosegue con una spettacolare piscina fronte mare e un accesso diretto all’acqua che include due banchine di ben 51 metri, ideali per l’attracco di yacht e imbarcazioni di grandi dimensioni. La sicurezza e la privacy, elementi essenziali per una stella di tale calibro, sono garantite da sistemi di sorveglianza integrati e domotica avanzata che controlla ogni angolo della tenuta.

Non si tratta tuttavia dell’unico gioiello immobiliare legato al campione a Miami. In precedenza, la famiglia Messi aveva fatto parlare di sé per l’acquisto di una lussuosa suite da circa 9 milioni di euro all’interno della celebre Porsche Design Tower a Sunny Isles Beach. Inaugurato come un vero e proprio capolavoro di ingegneria e design, questo grattacielo residenziale offre comfort senza precedenti, tra cui una vista panoramica mozzafiato sull’Oceano Atlantico e, soprattutto, l’iconico sistema di ascensori per auto brevettato (Dezervator). Questa tecnologia avveniristica consente ai residenti di parcheggiare i propri veicoli di lusso direttamente sullo stesso piano del proprio appartamento, combinando massima riservatezza, efficienza e innovazione tecnologica.

Queste residenze rappresentano molto più di semplici abitazioni sfarzose: sono rifugi iper-tecnologici progettati per garantire il massimo comfort, la totale privacy e un tenore di vita ineguagliabile, confermando come il mondo delle superstar dello sport si fonda sempre più con l’architettura d’avanguardia e il design di lusso.