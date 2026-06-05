Pass Mondiali DAZN su TIM: costi, partite incluse e clienti che lo vedono gratis

TIM lancia in Italia il Pass Mondiali DAZN su TIM, una nuova offerta pensata per chi vuole seguire la FIFA World Cup 2026 in streaming senza avere già un abbonamento DAZN attivo tramite TimVision.

La novità è disponibile da oggi, 5 giugno 2026, e nasce dall’intesa tra l’operatore telefonico e DAZN, broadcaster ufficiale della competizione nel nostro Paese. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso alle partite, in un momento in cui molti utenti stanno già cercando informazioni su prezzi, dispositivi compatibili e modalità di visione. Con il torneo ormai vicino, il nuovo pass punta a intercettare chi vuole organizzarsi in anticipo senza passaggi troppo complicati.

Pass Mondiali DAZN: dentro ci sono 104 partite, esclusive e contenuti on demand

Il Pass Mondiali DAZN permette di vedere tutte le 104 partite dei Mondiali 2026, comprese 69 gare in esclusiva su DAZN. Nel pacchetto rientrano anche highlights, contenuti on demand e programmi dedicati alla competizione. In sostanza, è un’offerta pensata per chi vuole seguire tutto il torneo senza doversi muovere tra più pacchetti o attivazioni separate. Secondo quanto comunicato da TIM, l’accesso copre l’intera FIFA World Cup 2026, con una programmazione che includerà anche approfondimenti prima e dopo le partite.

Il punto, per molti clienti, sarà capire se il Pass Mondiali serva davvero oppure no. Non tutti, infatti, dovranno acquistarlo. TIM lo presenta come una soluzione in più per allargare la platea di chi potrà vedere il torneo attraverso i suoi canali commerciali, non come un passaggio obbligatorio per ogni cliente. Una differenza importante, soprattutto per chi ha già un’offerta sportiva attiva su TimVision.

Pass Mondiali DAZN su TIM a 9,99 euro: dove si compra e come si attiva

Il Pass Mondiali DAZN su TIM costa 9,99 euro e si può acquistare dai principali canali dell’operatore: app MyTIM, sito ufficiale, negozi TIM e servizio clienti, chiamando il 187 per la linea fissa e il 119 per il mobile. Le condizioni dell’offerta sono riportate nella documentazione commerciale di TIM, che invita i clienti a controllarle prima dell’attivazione.

L’idea è rendere l’acquisto il più semplice possibile, senza passaggi complicati. Chi usa già l’area clienti MyTIM, per esempio, dovrebbe trovare il pass tra le opzioni disponibili per la propria linea o per il proprio profilo. Nei negozi, invece, l’attivazione passa dagli addetti, una soluzione utile per chi vuole chiarire prima eventuali dubbi su compatibilità, fatturazione e visione dei contenuti DAZN.

C’è poi un aspetto pratico da non trascurare: il costo del Pass Mondiali DAZN si aggiunge alle eventuali spese già sostenute per servizi TIM o TimVision, tranne nei casi in cui la visione sia già compresa nell’abbonamento attivo. Per questo conviene controllare il proprio piano prima di procedere. Anche perché TIM, negli ultimi mesi, ha aggiornato alcune condizioni tariffarie sulla linea fissa, un elemento che diversi utenti potrebbero voler tenere presente prima di aggiungere nuove spese.

Chi vede i Mondiali gratis: clienti DAZN Full e Family su TimVision esclusi dal pagamento

Non devono acquistare il Pass Mondiali DAZN i clienti che hanno già attivato i piani DAZN Full o DAZN Family tramite TimVision. Per loro, secondo quanto indicato da TIM, la visione della FIFA World Cup 2026 è inclusa senza costi aggiuntivi. Il pass riguarda quindi soprattutto chi non ha già uno di questi abbonamenti attivi dentro l’offerta TimVision.

È il chiarimento più importante per evitare doppie attivazioni. Chi paga già un piano DAZN Full su TimVision o DAZN Family su TimVision potrà seguire il torneo senza comprare un altro pacchetto. Gli altri clienti, invece, potranno aggiungere il pass da 9,99 euro e accedere così alle partite, agli highlights e ai contenuti extra legati ai Mondiali 2026. Prima di attivare, meglio verificare dall’app o dall’area clienti il proprio profilo: bastano pochi minuti, ma possono evitare addebiti inutili.