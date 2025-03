Aggiornamento App IO: Notifiche Digitali e Funzionalità Avanzate

Rivoluzione digitale per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione. L’applicazione IO si arricchisce del Servizio Notifiche Digitali (SEND), permettendo agli utenti di ricevere comunicazioni a valore legale direttamente sul proprio smartphone.

L’aggiornamento dell’app IO, rilasciato a marzo 2025 (il 21 per Android e il 25 per iOS), segna un passo decisivo nella trasformazione digitale dei servizi pubblici italiani. Le nuove versioni dell’app (3.1.0.2 per Android e 3.1.0 per iOS) integrano pienamente il sistema SEND, sviluppato da PagoPA e finanziato con fondi del PNRR.

Questo sistema, operativo da luglio 2023, modernizza radicalmente il processo di notificazione ufficiale, garantendo tracciabilità e certezza della consegna. La sua integrazione con l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) assicura l’identificazione certa dei destinatari, elemento fondamentale per comunicazioni a valore legale.

L’app IO aveva già subito un restyling grafico l’11 marzo, con colori più vivaci e una migliore organizzazione dei menu. A dicembre 2024 era stata inoltre introdotta la funzione “Documenti su IO”, che digitalizza patente, tessera sanitaria e Carta Europea della Disabilità.

I numeri del Servizio Notifiche Digitali mostrano un quadro in evoluzione: su quasi 13 milioni di notifiche inviate, circa 2,5 milioni hanno viaggiato tramite canali digitali. Gli enti pubblici utilizzatori sono 4.494, con una netta predominanza dei Comuni (4.438). Le notifiche riguardano principalmente bolli auto non pagati, comunicazioni della Polizia Locale e contributi vari.

Il monitoraggio mensile del Dipartimento per la Trasformazione Digitale evidenzia ampie possibilità di crescita, sia nell’adozione del sistema da parte degli enti pubblici, sia nell’utilizzo dei canali digitali rispetto a quelli tradizionali.