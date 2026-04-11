Allerta sulle app: i controlli da fare subito su iPhone e Android

Quando si parla di app pericolose da eliminare subito il rischio è farsi guidare dal panico, ma in questo caso la parte utile non è inseguire una lista, quanto capire quali segnali controllare davvero sul proprio telefono.

Negli ultimi giorni è circolata con forza l’idea di una presunta lista dell’FBI di applicazioni da cancellare da iPhone e Android. Il punto, però, è che questa blacklist ufficiale non risulta pubblicata. Anche articoli che rilanciano l’allerta spiegano che non esiste un elenco formale e definitivo di app vietate, ma piuttosto un avviso più generale sui rischi legati a certe applicazioni molto invasive sul piano della raccolta dati.

Cosa preoccupa davvero

Il nodo non è il nome dell’app in sé, ma quello che può raccogliere e dove finiscono quei dati. Secondo i resoconti che citano l’avviso, alcune app sviluppate all’estero possono ottenere accesso a contatti, email, posizione e altri dati sensibili, continuando in alcuni casi a raccogliere informazioni anche in background dopo che i permessi sono stati concessi. La preoccupazione aumenta quando questi dati vengono archiviati su server esteri soggetti a normative che possono consentire accessi governativi o comunque rendere meno trasparente la gestione delle informazioni personali.

C’è poi un aspetto meno intuitivo ma importante: anche chi non usa direttamente una certa app può finire coinvolto se il proprio numero, indirizzo email o altri dati sono presenti nella rubrica di qualcuno che quell’app la usa e le ha concesso accesso ai contatti. È uno dei motivi per cui il tema non riguarda solo chi scarica un’app sospetta, ma anche l’effetto indiretto che certe autorizzazioni possono avere sugli altri.

Come capire se un’app merita attenzione

La verifica più utile parte dai permessi. Se un’app per shopping, foto o intrattenimento chiede accesso a microfono, posizione precisa, rubrica, file e attività in background senza una ragione chiara, c’è già un buon motivo per fermarsi. Alcuni segnali pratici indicati nelle ricostruzioni dell’allerta sono anche un consumo anomalo di batteria, traffico dati insolito e attività non spiegabili in background. Non sono prove automatiche di un comportamento scorretto, ma sono campanelli da non ignorare.

Vale anche una regola semplice: non basta che un’app sia molto popolare per essere automaticamente innocua, ma allo stesso tempo non ha senso cancellare tutto sulla base di articoli che parlano di “lista segreta”. La distinzione corretta è tra applicazioni che chiedono troppo e app che usano solo i dati strettamente necessari alla funzione promessa.

Cosa fare in pratica su iPhone e Android

La mossa più sensata è aprire le impostazioni del telefono e controllare una per una le autorizzazioni concesse alle app meno essenziali. Se un’app non viene usata da tempo, o se non è chiaro perché abbia accesso a dati sensibili, conviene revocare i permessi o disinstallarla. È anche consigliabile scaricare software solo dagli store ufficiali, evitare versioni modificate o pacchetti trovati altrove e leggere con più attenzione chi sviluppa davvero l’applicazione. Sono indicazioni coerenti con i consigli di prudenza riportati nelle coperture dell’allerta.

In altre parole, il messaggio utile non è “cancella queste app subito”, ma qualcosa di più concreto: controlla quali applicazioni sanno troppo di te, chiediti se ne hanno davvero bisogno e taglia tutto ciò che non appare proporzionato. È un approccio meno spettacolare, ma molto più efficace per proteggere davvero la propria privacy.