Altro che asciugatrice, la soluzione tech trasforma lo stendino: panni sempre asciutti a costo zero

Lasciate perdere l’asciugatrice, c’è un nuovo modo per trasformare il vostro stendino e renderlo ancora più funzionale.

La domotica non si limita più a illuminazione, sicurezza o elettrodomestici tradizionali. Con il nuovo Mijia Smart Clothes Drying Rack 3, Xiaomi spinge ancora più avanti il concetto di casa intelligente, intervenendo su un oggetto quotidiano e spesso trascurato: lo stendibiancheria. Il risultato è un dispositivo che fonde meccanica, illuminazione e automazione in un unico sistema pensato per semplificare la gestione degli spazi domestici.

Presentato inizialmente sul mercato cinese attraverso la piattaforma di crowdfunding Youpin, il prodotto rappresenta l’ennesima evoluzione di una strategia ben precisa: integrare ogni elemento della casa in un ecosistema connesso, capace di reagire in modo autonomo alle condizioni ambientali e alle esigenze dell’utente.

Un sistema a soffitto pensato per liberare spazio

Il primo elemento che distingue il Mijia Smart Clothes Drying Rack 3 è la sua struttura. Il dispositivo è progettato per essere installato direttamente al soffitto, una scelta che risponde a una doppia esigenza: ottimizzare gli spazi e rendere più funzionale l’operazione di stendere i panni.

Il corpo centrale, lungo poco meno di 120 centimetri, ospita sia il motore sia il pannello luminoso. Da questa base si sviluppano due bracci laterali a pantografo che consentono al sistema di scendere fino a circa 130 centimetri. Questo meccanismo permette di regolare l’altezza dello stendino in modo fluido, adattandolo alla statura dell’utente o alla quantità di bucato.

Quando non è in uso, la struttura si richiude completamente, aderendo al soffitto con un ingombro minimo. Un dettaglio non secondario, soprattutto negli ambienti domestici moderni, dove ogni centimetro disponibile ha un valore concreto.

Capacità e organizzazione: uno spazio modulare per ogni esigenza

Al di là dell’aspetto estetico e meccanico, è nella gestione dello spazio che emerge la vera ambizione del prodotto. Il sistema è stato progettato con una suddivisione in quattro zone, pensata per separare e organizzare diversi tipi di capi.

La configurazione consente di gestire contemporaneamente indumenti leggeri, tessuti voluminosi e capi delicati. Con una capacità massima dichiarata di 35 chilogrammi, lo stendibiancheria offre complessivamente 94 posizioni di asciugatura, tra appendini, clip rotanti, supporti telescopici e superfici dedicate.

Questo approccio modulare non è soltanto una scelta progettuale, ma risponde a un’esigenza concreta: ridurre il tempo necessario per organizzare il bucato e migliorare la distribuzione dell’aria tra i capi, favorendo un’asciugatura più uniforme.

Illuminazione integrata e funzione ambientale

Uno degli elementi più sorprendenti è il pannello luminoso integrato. Con una dimensione di 42 pollici e una luminosità che raggiunge i 3000 lumen, il sistema non si limita a illuminare l’area sottostante, ma si propone come una vera alternativa a una lampada tradizionale.

La temperatura colore regolabile, compresa tra 3000K e 5700K, permette di adattare la luce alle diverse esigenze domestiche. In questo modo, lo stendibiancheria diventa parte integrante dell’illuminazione dell’ambiente, contribuendo a ridurre la necessità di dispositivi aggiuntivi.

Il cuore tecnologico del Mijia Smart Clothes Drying Rack 3 risiede nella sua integrazione con l’ecosistema Xiaomi. Grazie alla connessione intelligente, il dispositivo è in grado di interagire con altri elementi della casa e reagire a condizioni esterne.

Tra le funzioni più significative emerge la capacità di abbassarsi automaticamente in presenza di forte luce solare, favorendo l’asciugatura, e di sollevarsi al calare della sera, per evitare l’accumulo di umidità. Si tratta di un’automazione che, pur nella sua semplicità, riflette un cambio di paradigma: non è più l’utente a gestire manualmente ogni operazione, ma il sistema a ottimizzare i processi in autonomia.

Prezzo e prospettive di mercato

Il prodotto è stato lanciato in Cina con un prezzo di circa 1299 yuan, equivalenti a poco più di 160 euro. Una cifra che, considerando le funzionalità offerte, colloca il dispositivo in una fascia accessibile rispetto ad altri prodotti di domotica avanzata.

Resta però da capire se e quando il Mijia Smart Clothes Drying Rack 3 arriverà sui mercati internazionali. L’interesse per soluzioni di questo tipo è in crescita, soprattutto in contesti urbani dove lo spazio è limitato e l’efficienza domestica rappresenta un valore sempre più centrale.

Xiaomi continua a muoversi con una strategia coerente, puntando a trasformare anche gli oggetti più ordinari in nodi di una rete intelligente. E lo stendibiancheria, da semplice accessorio domestico, diventa così un tassello di un ecosistema più ampio, in cui tecnologia e quotidianità si intrecciano senza soluzione di continuità.