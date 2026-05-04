Il tuo telefono Android ha uno scanner integrato, un fax e un metro a nastro: come usarli

Gli smartphone Android di ultima generazione nascondono una serie di strumenti avanzati che spesso passano inosservati.

Non si tratta solo delle funzioni più note, ma di un ecosistema di utility integrate che permettono di lavorare su documenti, immagini e informazioni in modo rapido, senza bisogno di applicazioni esterne.

Una delle funzioni più sottovalutate è il riconoscimento ottico dei caratteri, il cosiddetto OCR. Oggi è già integrato direttamente nella fotocamera di molti dispositivi Android, in particolare sui modelli Samsung Galaxy e sui Pixel di Google.

Sui dispositivi Samsung, l’operazione è immediata: basta aprire la fotocamera, inquadrare un testo e attendere la comparsa dell’icona dedicata. Da quel momento, il sistema è in grado di analizzare l’immagine, riconoscere le parole e renderle selezionabili. Il risultato è sorprendente: si può copiare un indirizzo, estrarre una citazione da un libro o condividere un testo in pochi secondi.

La stessa logica si applica anche alle immagini già salvate nella galleria. Aprendo una foto contenente testo, il sistema propone automaticamente l’estrazione, rendendo possibile una gestione fluida delle informazioni senza passaggi intermedi.

Sui dispositivi Pixel, invece, questa funzione passa attraverso Google Lens, integrato nella barra di ricerca o accessibile tramite fotocamera. Qui le possibilità si ampliano: oltre alla copia del testo, è possibile tradurlo in tempo reale o farlo leggere da una voce artificiale. Un passo ulteriore verso un’interazione più intelligente con ciò che ci circonda.

Da immagine a documento: creare PDF in pochi secondi

Un’altra funzione che sta cambiando il modo di lavorare da smartphone è la conversione in PDF. Non serve più installare app dedicate: gran parte dei dispositivi Android consente di trasformare foto, pagine web ed email in documenti pronti per l’archiviazione o la condivisione.

Il procedimento è semplice ma efficace. Partendo da una foto, è sufficiente accedere al menu di condivisione e scegliere l’opzione di stampa. Da lì, selezionando “Salva come PDF”, si ottiene un file immediatamente utilizzabile. Lo stesso vale per le pagine web aperte su Chrome o per le email visualizzate su Gmail.

Questa integrazione elimina diversi passaggi e rende lo smartphone uno strumento credibile anche in ambito professionale, dove la gestione dei documenti è spesso centrale.

Negli ultimi anni, il QR code è tornato protagonista, e Android si è adattato integrando scanner nativi all’interno del sistema. Nella maggior parte dei casi, non serve fare nulla: basta aprire la fotocamera e inquadrare il codice.

Il telefono riconosce automaticamente il contenuto e propone l’azione più adatta, che si tratti di aprire un sito, accedere a un servizio o scaricare un’app. In alternativa, è possibile utilizzare il pannello delle impostazioni rapide, dove spesso è presente un collegamento diretto allo scanner.

Questa immediatezza ha reso il QR code uno strumento quotidiano, dalla condivisione delle password Wi-Fi fino all’accesso a piattaforme digitali.

Misurare il mondo: la realtà aumentata entra in gioco

Tra le funzioni meno conosciute ma più sorprendenti c’è la possibilità di utilizzare lo smartphone come metro digitale. Grazie alla realtà aumentata e al supporto di tecnologie come ARCore, molti dispositivi sono in grado di stimare distanze e dimensioni con una buona precisione.

Sui dispositivi Samsung, questa funzione è affidata all’app Quick Measure, mentre sui Pixel si può ricorrere a soluzioni analoghe basate sull’infrastruttura di Google. Una volta avviata l’applicazione, basta muovere lo smartphone nello spazio per calibrare l’ambiente e iniziare a misurare oggetti o superfici.

Non è uno strumento perfetto, ma per un utilizzo rapido – dalla disposizione dei mobili a una verifica veloce di dimensioni – si rivela più che sufficiente.

Un potenziale spesso ignorato

Quello che emerge è un quadro chiaro: lo smartphone Android non è solo un dispositivo di comunicazione, ma un vero centro operativo tascabile. Molte di queste funzioni sono già disponibili, integrate e pronte all’uso, senza costi aggiuntivi.

Eppure restano poco sfruttate. Forse perché nascoste tra le impostazioni, forse perché date per scontate. Ma è proprio lì, in quelle opzioni silenziose, che si trova una parte del valore reale dei dispositivi moderni: strumenti pensati per semplificare operazioni che, fino a pochi anni fa, richiedevano computer, scanner o software dedicati.

E a quel punto la domanda cambia: non cosa può fare il telefono, ma quanto siamo disposti a usarlo davvero per quello che è diventato.