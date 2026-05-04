Xiaomi Smart Band 10 Pro si avvicina: la versione in ceramica può cambiare fascia

Xiaomi Smart Band 10 Pro potrebbe arrivare già a maggio con una versione in ceramica bianca, pensata per dare alla smartband un aspetto più curato e premium.

Per ora si parla di indiscrezioni, non di un annuncio ufficiale, ma le informazioni circolate nelle ultime ore indicano che Xiaomi sarebbe pronta a completare la famiglia Smart Band 10 con un modello Pro più ambizioso, destinato a raccogliere l’eredità della Smart Band 9 Pro.

La serie Smart Band è da anni uno dei prodotti più riconoscibili di Xiaomi, perché unisce prezzo accessibile, autonomia elevata e funzioni fitness sufficienti per moltissimi utenti. La versione Pro, però, ha sempre avuto un ruolo leggermente diverso: non punta solo al monitoraggio quotidiano, ma prova ad avvicinarsi di più al mondo degli smartwatch compatti, con display più ampio e finiture più curate.

La novità più interessante è la ceramica

Secondo il leaker Digital Chat Station, la prossima Xiaomi Smart Band 10 Pro dovrebbe essere proposta in più colori, tra cui nero, bianco, argento, arancione e rosa. Accanto alla versione standard sarebbe prevista anche una variante speciale Ceramic White, con una scocca in ceramica bianca pensata per dare al dispositivo un aspetto più elegante rispetto ai classici fitness tracker in plastica o metallo leggero.

La scelta della ceramica sarebbe interessante perché porterebbe la Smart Band 10 Pro in una zona più alta del mercato, senza trasformarla per forza in uno smartwatch costoso. Il materiale è più raffinato al tatto e alla vista, ma può anche incidere su peso e comfort. Ed è proprio qui che nasce uno dei punti ancora da chiarire: la versione in ceramica potrebbe superare i 50 grammi, mentre quella standard resterebbe sotto i 40 grammi.

Peso e comfort saranno decisivi

Il peso è un dettaglio tutt’altro che secondario per una smartband. Un dispositivo del genere si indossa tutto il giorno e spesso anche di notte, per monitorare sonno, battito cardiaco e attività fisica. Se la variante Ceramic White risultasse davvero molto più pesante dei modelli precedenti, Xiaomi dovrà trovare un buon equilibrio tra qualità costruttiva e comodità al polso.

Il confronto con le generazioni precedenti rende il dato ancora più interessante. La Smart Band 9 Pro era decisamente leggera, mentre la Smart Band 10 standard ha puntato su un display AMOLED da 1,72 pollici, autonomia fino a 21 giorni e un corpo molto compatto. Se la futura versione Pro dovesse pesare di più, potrebbe significare materiali migliori, una batteria più capiente o un display più evoluto, ma al momento non ci sono conferme sulle specifiche tecniche.

Cosa aspettarsi dal modello Pro

È probabile che Xiaomi mantenga la formula che ha reso popolare questa famiglia: schermo AMOLED luminoso, tanti profili sportivi, monitoraggio del sonno, battito cardiaco, ossigenazione del sangue e integrazione con l’app Mi Fitness. La parte più interessante sarà capire se la Smart Band 10 Pro introdurrà miglioramenti più visibili su GPS, sensori, autonomia o funzioni software, oppure se punterà soprattutto su design e materiali.

Per ora manca anche una conferma sul lancio globale. Le indiscrezioni parlano di debutto imminente in Cina, ma Xiaomi spesso porta le sue smartband anche in Europa, con tempi e configurazioni che possono variare. Per gli utenti italiani, il punto decisivo sarà il prezzo: una versione Pro in ceramica può essere interessante solo se resta coerente con la tradizione Xiaomi, fatta di rapporto qualità-prezzo molto aggressivo.

La Smart Band 10 Pro sembra quindi un prodotto da seguire, soprattutto se Xiaomi riuscirà a migliorare materiali e design senza sacrificare troppo leggerezza e autonomia. La versione Ceramic White potrebbe renderla più elegante e meno “sportiva” nell’aspetto, ma il vero salto di qualità dipenderà dalle funzioni concrete: sensori, batteria, display e comfort al polso diranno se sarà solo una smartband più bella o un aggiornamento davvero più completo.