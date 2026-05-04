Amazon, i data center colpiti in Medio Oriente resteranno fuori uso per mesi

Amazon dovrà impiegare diversi mesi per ripristinare completamente i suoi data center AWS in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti, colpiti durante il conflitto tra Iran, Stati Uniti e alleati nella regione.

La notizia non riguarda solo l’infrastruttura di una grande azienda tech, ma mette in luce quanto i servizi digitali siano diventati vulnerabili quando una guerra tocca reti, impianti e centri di elaborazione dati. In questo caso, il danno non si limita a qualche rallentamento temporaneo: Amazon ha ammesso che in alcune aree del Medio Oriente i servizi cloud non possono ancora garantire un supporto affidabile alle applicazioni dei clienti.

Il tema è importante perché AWS non serve solo siti o progetti minori, ma anche aziende, piattaforme e servizi usati ogni giorno in più settori. Quando un data center viene colpito, il problema non è soltanto tecnico: entrano in gioco continuità operativa, disponibilità dei dati, migrazione dei carichi di lavoro e capacità delle imprese di continuare a funzionare senza interruzioni gravi.

Danni fisici e riparazioni lunghe

Secondo quanto emerso, i siti Amazon nella regione sono stati colpiti più volte tra marzo e aprile, con danni che hanno coinvolto strutture, alimentazione elettrica, sistemi di raffreddamento e apparati sensibili. In diversi casi, oltre all’impatto diretto degli attacchi, anche incendi, onde d’urto e perfino i sistemi antincendio hanno contribuito a peggiorare la situazione, provocando ulteriori problemi alle apparecchiature. È per questo che il ritorno alla normalità non sarà rapido: per ripristinare un data center non basta riaccendere i server, bisogna verificare integrità, sicurezza e affidabilità dell’intero ambiente.

Amazon ha spiegato che alcuni carichi di lavoro continuano a funzionare, ma non in modo uniforme. Per questo l’azienda sta invitando i clienti a spostare le risorse accessibili verso altre regioni cloud e a recuperare quelle non raggiungibili attraverso backup remoti. È anche un segnale molto concreto per tutte le aziende che affidano servizi critici al cloud: la ridondanza geografica, spesso vista come una precauzione teorica, in scenari del genere diventa una necessità assoluta.

Perché questa notizia conta anche fuori dal Medio Oriente

A prima vista la vicenda può sembrare lontana dal pubblico europeo, ma in realtà tocca un tema sempre più centrale: la dipendenza globale dalle grandi infrastrutture digitali. Se una regione cloud va in crisi, gli effetti possono propagarsi su applicazioni, portali, sistemi aziendali e piattaforme che operano su più mercati. Anche chi non usa direttamente AWS può subire conseguenze indirette, ad esempio attraverso partner, fornitori o servizi basati su quella stessa infrastruttura.

Questo episodio mostra anche un altro aspetto: i data center sono ormai asset strategici, non semplici edifici pieni di server. In un contesto di tensione internazionale, possono diventare bersagli o comunque subire effetti collaterali molto pesanti. La digitalizzazione ha reso il cloud una colonna portante dell’economia moderna, ma allo stesso tempo ne ha aumentato l’esposizione ai rischi geopolitici e logistici.

Tregua fragile e ripresa ancora incerta

Il contesto resta delicato. Al momento tra Stati Uniti e Iran esiste una tregua molto fragile, ma il quadro non è affatto stabile. Se i negoziati dovessero fallire e gli attacchi riprendere, anche i piani di riparazione potrebbero complicarsi ulteriormente. Per Amazon questo significa dover lavorare non solo sul fronte tecnico, ma anche su quello operativo e di sicurezza, in un’area dove la prevedibilità resta molto bassa.

La vicenda dei data center AWS in Medio Oriente racconta bene una realtà che spesso resta invisibile: il digitale sembra immateriale, ma si regge su infrastrutture fisiche che possono essere danneggiate, isolate o messe fuori uso per mesi. In un mondo sempre più connesso, la vera sfida non è solo avere più server o più potenza, ma costruire sistemi abbastanza resilienti da reggere anche quando la crisi non è informatica, ma arriva dal mondo reale.