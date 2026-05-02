Temu è stato chiaro: prodotto ritirato dal mercato, il rischio incendio è ingente

Chi ha acquistato dispositivi per lo styling a basso costo online farebbe bene a controllare subito cosa ha in casa.

Nelle ultime ore Temu ha diffuso un avviso ufficiale che riguarda alcuni apparecchi elettrici per la cura dei capelli, invitando i clienti a interromperne immediatamente l’uso. Alla base della segnalazione ci sono problemi di sicurezza che, in condizioni specifiche, possono trasformarsi in un pericolo concreto.

Il primo dispositivo sotto osservazione è un asciugacapelli senza marchio, venduto dal rivenditore Hair Tool Styling. Si tratta di un prodotto spesso proposto con accessori come spazzole e pettini intercambiabili, facilmente riconoscibile tramite il numero identificativo 68742435858 e l’ID prodotto 601100970889313.

Accanto a questo, rientra nel richiamo anche una piastra per capelli marchiata CRASTS, distribuita da CRASTS SHOP. In questo caso, i riferimenti sono il numero 2219743045 e l’ID prodotto 601099519143476. Entrambi i dispositivi sono stati segnalati per difetti legati alla progettazione, un aspetto che negli apparecchi elettrici può avere conseguenze rilevanti.

Surriscaldamento e isolamento difettoso: cosa sta succedendo

Nel caso dell’asciugacapelli, il problema principale riguarda il rischio di surriscaldamento. Secondo quanto comunicato, in determinate condizioni d’uso l’apparecchio potrebbe sviluppare temperature eccessive fino a generare fumo o, nei casi peggiori, un principio d’incendio. Una situazione che rende evidente la necessità di interrompere subito l’utilizzo.

Per la piastra CRASTS, invece, il nodo critico è legato all’isolamento dell’impugnatura e del cavo. Difetti in questa area possono esporre l’utente a ustioni o addirittura a scosse elettriche. Segnalazioni simili sono state raccolte anche da piattaforme indipendenti come Produktwarnung.eu, che monitorano i richiami di prodotti in Europa.

Temu ha già attivato la procedura di rimborso per entrambi i prodotti. Gli utenti coinvolti possono contattare il servizio clienti per ottenere la restituzione dell’importo pagato. L’indicazione, in ogni caso, è chiara: non utilizzare più i dispositivi, anche se apparentemente funzionanti.

Questo tipo di intervento rientra nelle pratiche sempre più diffuse nel settore dell’e-commerce, dove la velocità di distribuzione dei prodotti spesso supera i tempi di verifica approfondita della sicurezza.

Un fenomeno in crescita in Europa

Il caso non è isolato. Secondo dati recenti della Commissione europea, il numero di richiami di apparecchi elettrici è in aumento, con una quota significativa legata a prodotti a basso costo venduti online. Molti di questi arrivano sul mercato europeo senza un marchio chiaramente riconoscibile o con controlli di qualità limitati.

Le piattaforme digitali hanno reso più semplice acquistare a prezzi competitivi, ma hanno anche ampliato l’ingresso di dispositivi che non sempre rispettano standard rigorosi. Nel caso degli elettrodomestici, il risparmio iniziale può tradursi in un rischio concreto per la sicurezza domestica.

Prezzi bassi e sicurezza: un equilibrio delicato

La vicenda riporta al centro una questione che riguarda milioni di consumatori: quanto è sicuro acquistare prodotti elettrici a basso costo online? Non si tratta solo di qualità o durata nel tempo, ma di affidabilità dei componenti e rispetto delle norme di sicurezza.

Il richiamo di questi dispositivi per capelli rappresenta un segnale chiaro. Dietro offerte particolarmente convenienti possono nascondersi criticità che emergono solo dopo la distribuzione su larga scala. E quando si parla di apparecchi che generano calore o corrente, il margine di errore si riduce drasticamente.

Chi ha acquistato prodotti simili nelle ultime settimane farebbe bene a verificare subito i codici e, se necessario, agire senza esitazioni. In casa, certi rischi non si vedono finché non è troppo tardi.