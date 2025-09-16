Amazon lancia la Festa delle Offerte Prime: shopping natalizio anticipato e sconti esclusivi

Amazon si prepara a dare il via a una delle iniziative più attese dell’anno: la Festa delle Offerte Prime, in programma il 7 e 8 ottobre 2025. Un evento esclusivo, riservato agli abbonati Prime, che promette sconti esclusivi e promozioni su centinaia di migliaia di prodotti, rappresentando un’occasione ideale per anticipare lo shopping natalizio e risparmiare sui regali.

Durante le 48 ore di promozioni, i clienti potranno accedere a offerte su una vasta gamma di categorie merceologiche: dall’elettronica di consumo agli articoli per la casa, passando per la moda, i giocattoli e la cura della persona. Tra i marchi in evidenza figurano nomi prestigiosi come Philips, Adidas, Sony e De’Longhi, a conferma dell’ampiezza e della qualità della selezione disponibile. Le offerte avranno inizio a mezzanotte del 7 ottobre, permettendo agli utenti di cogliere le occasioni migliori sin dalle prime ore dell’evento.

Un’attenzione particolare quest’anno viene riservata ai prodotti Made in Italy, grazie a una vetrina dedicata su amazon.it/madeinitaly. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e supportare le piccole e medie imprese italiane, offrendo loro una visibilità senza precedenti durante un periodo di forte affluenza e interesse da parte dei consumatori.

Secondo una recente indagine condotta da HarrisX, il 33% degli italiani attende specificamente eventi come la Festa delle Offerte Prime per effettuare acquisti online, mentre oltre la metà pianifica lo shopping in base agli sconti disponibili. Questi dati confermano come l’evento rappresenti una risposta concreta alle esigenze del mercato nazionale, offrendo opportunità reali di risparmio e una pianificazione intelligente degli acquisti.

Per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più semplice e personalizzata, sarà disponibile Rufus, l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa. Grazie a Rufus, i clienti potranno ricevere suggerimenti mirati, confrontare le caratteristiche dei prodotti e ottenere risposte immediate alle proprie domande, migliorando così la qualità e la rapidità delle proprie decisioni di acquisto.

L’evento prevede anche offerte anticipate in diverse categorie. I prodotti di bellezza saranno disponibili con sconti fino al 35%, mentre l’abbigliamento e gli accessori vedranno riduzioni fino al 25%. I marchi di proprietà Amazon proporranno sconti fino al 30%. Non mancheranno promozioni dedicate su Amazon Fresh e Amazon Music Unlimited, così come offerte speciali sui dispositivi Amazon, già disponibili dal 1° ottobre.

Questa edizione della Festa delle Offerte Prime avrà un respiro globale, coinvolgendo ben 25 paesi. Tra le novità di quest’anno, per la prima volta partecipano anche Colombia, Irlanda e Messico, ampliando ulteriormente la portata dell’evento e consolidando la presenza internazionale della piattaforma.

Per facilitare e rendere più flessibile l’esperienza d’acquisto, Amazon mette a disposizione diverse opzioni di consegna: dal servizio in giornata ai Locker, fino alla possibilità di scegliere “Il Mio Giorno Amazon” per ricevere tutti gli ordini in una data prestabilita. Anche le modalità di pagamento sono pensate per venire incontro alle esigenze di ogni cliente, includendo soluzioni rateali e metodi innovativi come BANCOMAT Pay.

Un’attenzione particolare è riservata agli studenti e ai giovani 18 22 anni. Per loro sono previsti vantaggi esclusivi, come il rimborso del 10% sulle categorie idonee e un periodo di prova gratuita di tre mesi per l’abbonamento Prime. Queste iniziative puntano a coinvolgere una fascia di pubblico giovane e dinamica, sempre più attenta alle opportunità offerte dal commercio elettronico.

Con oltre 200 milioni di iscritti nel mondo, Prime si conferma come un ecosistema completo, non solo per le spedizioni rapide ma anche per l’intrattenimento, grazie a servizi come Prime Video, Amazon Music Unlimited e una serie di vantaggi aggiuntivi. In questo contesto, la Festa delle Offerte Prime rappresenta un momento chiave per consolidare la fidelizzazione dei clienti e rafforzare il ruolo di Amazon Business come punto di riferimento per l’acquisto online, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.