Oltre 2 milioni di prodotti Amazon rischiano di diventare "inutili" da oggi a causa di una modifica normativa "da incubo"

La questione riguarderà una vasta gamma di modelli di lettori Kindle e tablet Kindle Fire prodotti prima del 2013. Una modifica operativa che, per i proprietari di questi hardware, si traduce nell’impossibilità tecnica di acquistare, scaricare o prendere in prestito nuovi contenuti digitali tramite i canali ufficiali della piattaforma.

Il blocco è entrato in vigore il 20 maggio 2026. L’elenco dei dispositivi colpiti comprende le prime generazioni di Kindle, risalenti al 2007, fino ai modelli Kindle Keyboard del 2010 e alle serie Kindle Fire rilasciate tra il 2011 e il 2012. La disconnessione forzata segna la fine del ciclo di vita per numerosi gadget che, pur funzionando ancora perfettamente come lettori offline, perdono di fatto ogni capacità di interazione con l’ecosistema cloud di Amazon.

Amazon, questi prodotti rischiano il blocco

La decisione solleva interrogativi sulla gestione del parco dispositivi legacy in un’epoca in cui l’integrazione tra hardware e servizi online è pressoché totale. Non si tratta soltanto di un limite tecnologico, ma di un cambiamento radicale nelle politiche di assistenza. Sorprende, in questo scenario, osservare come alcuni modelli inclusi nella lista — come il Kindle Paperwhite di prima generazione, arrivato sul mercato nel 2012 — siano stati trattati con la stessa severità normativa riservata a dispositivi tecnologicamente molto più distanti nel tempo.

Il dato laterale che emerge dal monitoraggio dei mercati secondari è curioso: nonostante l’annuncio ufficiale di interruzione del supporto, il valore di rivendita di questi dispositivi nelle piattaforme di usato non ha subìto un crollo immediato. Al contrario, la nicchia dei collezionisti continua a scambiare questi pezzi di “archeologia digitale” a prezzi che non riflettono affatto la perdita di funzionalità di rete. È una dinamica contro-intuitiva in un mercato che solitamente punisce severamente qualsiasi dispositivo che perde la connettività.

Il provvedimento, che riguarda l’intero panorama europeo e internazionale, solleva il velo sulla dipendenza strutturale tra l’utente e i server centralizzati. Chi possiede un Kindle Touch del 2011 si trova ora di fronte a una scelta obbligata: conservare il lettore come un oggetto d’antiquariato funzionale esclusivamente per i file già archiviati localmente, o procedere alla dismissione definitiva.

La chiusura di questo capitolo per oltre 2 milioni di unità solleva dubbi sulla sostenibilità dei dispositivi elettronici di consumo. Mentre l’azienda spinge l’integrazione di nuove intelligenze artificiali nei carrelli e negli assistenti vocali, il divario tecnologico tra le macchine di nuova generazione e i dispositivi di poco più di un decennio fa diventa incolmabile. Resta da capire se il numero di dispositivi effettivamente ancora in uso attivo sia realmente vicino alla cifra stimata dalla platea degli analisti o se la stima includa una larga fetta di hardware già da tempo dimenticato in qualche cassetto.