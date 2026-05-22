Pixel Watch, l’app ECG non funziona per alcuni utenti: Google prepara una correzione

Alcuni proprietari di Google Pixel Watch stanno segnalando in queste ore, soprattutto su Reddit, problemi con l’app ECG dello smartwatch.

L’app non si apre e di fatto blocca il controllo del ritmo cardiaco. Google avrebbe già riconosciuto il guasto e starebbe preparando una correzione per riportare il servizio sui dispositivi interessati.

App ECG bloccata: l’errore “Riapri l’app e riprova”

Il problema riguarda la Google ECG app, l’app che permette di fare un elettrocardiogramma dal polso e di cercare eventuali segnali compatibili con la fibrillazione atriale, cioè un’irregolarità del ritmo cardiaco. Secondo quanto riportato da Android Authority e da diversi utenti su Reddit, l’app non arriva nemmeno alla schermata iniziale. Appena si prova ad aprirla compare il messaggio “Riapri l’app e riprova”. E finisce lì.

Un utente ha raccontato che l’errore si presenta “ogni volta” che tenta di avviare il controllo dal suo orologio, senza che chiudere e riaprire l’app cambi qualcosa. Per chi usa il Pixel Watch anche per tenere d’occhio ogni giorno i propri parametri, non è un dettaglio da poco. L’app, che in passato si chiamava Fitbit ECG, è stata rinominata con il progressivo passaggio dei servizi Fitbit sotto il marchio Google. La funzione, però, è rimasta la stessa: una misurazione rapida, da fare appoggiando il dito sulla corona o sul bordo del dispositivo, a seconda del modello.

Pixel Watch 2, 3 e 4: le segnalazioni toccano più modelli

Le segnalazioni raccolte finora non sembrano riguardare una sola generazione. Dai post pubblicati dagli utenti, il malfunzionamento dell’app ECG sarebbe comparso su Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 e Pixel Watch 4. Al momento non ci sono numeri ufficiali sulla diffusione del bug, né Google ha pubblicato una nota tecnica con l’elenco completo dei dispositivi coinvolti.

Il quadro, quindi, resta incompleto. Il fatto che i casi citati arrivino da più modelli, però, fa pensare a un problema software, forse legato a un aggiornamento dell’app o dei servizi collegati a Fitbit e Wear OS, più che a un difetto dei singoli orologi. Nelle stesse ore, sempre tra i possessori di Pixel Watch, erano emerse anche lamentele sulla perdita di dati degli allenamenti in bici. Due problemi distinti, almeno per ora, ma arrivati in un momento in cui l’affidabilità delle funzioni salute e fitness pesa molto nel giudizio degli utenti.

Google ammette il problema: aggiornamenti consigliati e correzione in arrivo

Una prima risposta è arrivata dall’assistenza Google, almeno secondo quanto condiviso da un utente nei commenti. Il team avrebbe confermato di conoscere il problema e di essere “al lavoro per risolverlo”, con l’obiettivo di rilasciare una correzione “nel prossimo futuro”. Nel messaggio, l’assistenza consiglia anche di tenere aggiornati sia il dispositivo Fitbit sia l’app collegata: un passaggio che potrebbe facilitare l’arrivo del fix quando sarà pronto.

Per ora Google non ha indicato una data precisa né ha fornito istruzioni alternative per ripristinare manualmente l’ECG su Pixel Watch. La cosa più prudente, dunque, è controllare gli aggiornamenti dal Play Store e dall’app Fitbit o Google Pixel Watch, senza dare per scontato che l’errore dipenda da un guasto del sensore. Per chi usa questa funzione per controlli frequenti resta comunque valido il principio medico di base: in caso di sintomi o dubbi sul ritmo cardiaco, meglio rivolgersi a un professionista sanitario, senza aspettare la notifica dello smartwatch.