Google ammette: l'IA consuma troppa energia

Google pubblica i dati sul consumo energetico dell’IA: ecco cosa sappiamo davvero

Quanta energia usa davvero l’intelligenza artificiale ogni volta che le fai una domanda? È una delle domande più dibattute degli ultimi anni nel settore tech, e finora le grandi aziende hanno risposto con un silenzio quasi assoluto. Ora Google ha rotto gli indugi: il 21 agosto 2025 ha pubblicato un rapporto tecnico che rivela, per la prima volta in modo dettagliato, il consumo energetico dell’IA per ogni singola richiesta effettuata tramite le sue app Gemini. Un passo che molti attendevano e che cambia il modo in cui possiamo valutare l’impatto ambientale di questi strumenti.

Perché questo rapporto è storico

Il punto fondamentale è uno: nessuna delle grandi aziende di intelligenza artificiale aveva mai fornito dati così precisi e verificabili sul consumo energetico dei propri modelli. Come sottolinea il MIT Technology Review, si tratta della stima più trasparente mai fornita da uno dei principali player del settore dell’IA.

Fino a oggi, le discussioni sull’impatto energetico dell’intelligenza artificiale si basavano su stime esterne, ricerche accademiche indipendenti e proiezioni spesso difficili da verificare. Google ha scelto di fare qualcosa di diverso: aprire i propri dati interni e mettere sul tavolo numeri concreti, riferiti al proprio assistente Gemini.

Vale la pena sottolineare che questa trasparenza non è solo un gesto di comunicazione aziendale. È un contributo reale al dibattito pubblico su quanto costa, in termini energetici, la corsa all’intelligenza artificiale che sta coinvolgendo tutte le principali aziende tecnologiche mondiali.

Il consumo energetico dell’IA: cosa dice il rapporto di Google

Il dato centrale del rapporto è chiaro: un prompt mediano inviato alle app Gemini consuma 0,24 watt-ora di elettricità. Per rendere questo numero comprensibile nella vita quotidiana, Google lo paragona a circa un secondo di funzionamento di un forno a microonde.

In pratica significa che ogni volta che scrivi una domanda a Gemini e aspetti la risposta, stai consumando una quantità di energia piccola ma non trascurabile, soprattutto se moltiplicata per i miliardi di richieste che avvengono ogni giorno a livello globale.

Ecco perché il numero, preso singolarmente, può sembrare irrisorio, ma diventa significativo quando si ragiona in scala:

Milioni di utenti usano assistenti AI ogni giorno, spesso per decine di richieste ciascuno.

Le richieste all’IA consumano significativamente più energia rispetto a una normale ricerca su Google.

La crescita dell’adozione dell’IA generativa è rapida e continua, il che significa che il consumo complessivo è destinato ad aumentare.

Il confronto con le ricerche Google tradizionali è rilevante: le richieste all’intelligenza artificiale richiedono molta più potenza di calcolo rispetto a una semplice query su un motore di ricerca. Questo perché i modelli linguistici di grandi dimensioni devono elaborare e generare testo in modo molto più complesso rispetto al semplice recupero di pagine web indicizzate.

Perché il consumo energetico dell’IA è un tema così delicato

Immagine generata con AI

L’interesse attorno al consumo energetico dell’IA non è nato per caso. Negli ultimi anni, la proliferazione di modelli sempre più grandi e potenti ha sollevato domande legittime sull’impatto ambientale del settore tech. I data center che ospitano questi modelli richiedono enormi quantità di elettricità per funzionare, e altrettanta energia per il raffreddamento dei server.

Molte aziende, tra cui Google stessa, hanno preso impegni pubblici in materia di sostenibilità e riduzione delle emissioni di carbonio. Ma la crescita esponenziale dell’IA generativa rischia di rendere questi obiettivi più difficili da raggiungere, perché aumenta la domanda energetica complessiva dei data center in modo significativo.

Ecco perché avere dati precisi sul consumo energetico dell’IA non è solo una questione accademica: è il primo passo per poter misurare, confrontare e — eventualmente — ridurre l’impatto di questi sistemi. Senza numeri, non c’è possibilità di miglioramento misurabile.

Puoi approfondire il tema del consumo energetico dell’intelligenza artificiale leggendo l’analisi di MIT Technology Review Italia, che ha analizzato nel dettaglio il rapporto di Google, oppure consultare direttamente il blog ufficiale di Google dove sono stati pubblicati i dati.

Cosa cambia per gli utenti e per il settore

Per l’utente comune, la pubblicazione di questi dati non cambia nulla nell’immediato. Usare Gemini o qualsiasi altro assistente AI continuerà a funzionare esattamente come prima. Ma ci sono almeno tre ragioni per cui questa notizia merita attenzione.

Consapevolezza del costo nascosto: ogni interazione con un’IA ha un costo energetico reale. Saperlo aiuta a usare questi strumenti in modo più consapevole, scegliendo quando è davvero utile ricorrere all’IA e quando basta una ricerca tradizionale.

ogni interazione con un’IA ha un costo energetico reale. Saperlo aiuta a usare questi strumenti in modo più consapevole, scegliendo quando è davvero utile ricorrere all’IA e quando basta una ricerca tradizionale. Pressione sulle altre aziende: ora che Google ha pubblicato i propri dati, la pressione su OpenAI, Microsoft, Meta e altri per fare altrettanto aumenterà. La trasparenza di uno crea un precedente difficile da ignorare per tutti gli altri.

ora che Google ha pubblicato i propri dati, la pressione su OpenAI, Microsoft, Meta e altri per fare altrettanto aumenterà. La trasparenza di uno crea un precedente difficile da ignorare per tutti gli altri. Base per la regolamentazione: i legislatori europei e internazionali che stanno lavorando a normative sull’intelligenza artificiale avranno finalmente dati ufficiali su cui basare eventuali requisiti di rendicontazione energetica per le aziende del settore.

Il valore della trasparenza nel settore AI

Il rapporto di Google rappresenta un cambio di passo culturale, oltre che tecnico. Per anni, il consumo energetico dell’IA è stato un argomento scomodo, trattato con reticenza dalle grandi aziende proprio perché i numeri, una volta noti, diventano oggetto di critica pubblica.

Scegliere di pubblicare questi dati — anche sapendo che potrebbero alimentare il dibattito critico sull’impatto ambientale dell’IA — è una scelta che va nella direzione giusta. Non perché risolva il problema, ma perché lo rende visibile, misurabile e affrontabile.

Nei prossimi mesi sarà interessante osservare se altre aziende seguiranno l’esempio, e se i dati resi pubblici spingeranno Google stessa a investire ulteriormente in efficienza energetica per i propri modelli. Per ora, sapere che un prompt a Gemini equivale a un secondo di microonde è già un punto di partenza concreto per ragionare in modo più informato sull’intelligenza artificiale che usiamo ogni giorno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.