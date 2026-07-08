BYD arriva in Italia: auto elettrica con 2000 km di autonomia

BYD e l’auto elettrica con 2.000 km di autonomia: cosa sappiamo davvero

Immagina di partire da Milano, arrivare a Palermo e avere ancora abbondante autonomia per tornare indietro senza fermarti a ricaricare. Sembra fantascienza, eppure BYD — il colosso cinese dell’auto elettrica — ha sviluppato un veicolo che promette fino a 2.000 km di autonomia con un singolo pieno. La notizia ha fatto il giro del web e ha acceso la curiosità di migliaia di automobilisti italiani. Ma prima di entusiasmarsi, vale la pena capire bene di cosa si tratta, perché ci sono alcune distinzioni importanti da fare.

Parlare di auto elettrica con autonomia di 2.000 km richiede precisione: non tutte le informazioni che circolano online raccontano la stessa storia, e alcune fonti descrivono veicoli diversi con caratteristiche tecniche molto differenti tra loro.

Il veicolo da 2.000 km: ibrido o elettrico puro?

Qui sta il primo nodo da sciogliere. BYD ha effettivamente sviluppato un veicolo con un’autonomia dichiarata di circa 2.000 km, e il prezzo di listino in Cina si aggira intorno ai 12.000 euro — una cifra che, per un’auto con queste prestazioni, fa alzare più di un sopracciglio. Tuttavia, come riportato da Il Sole 24 Ore, il termine utilizzato è “super hybrid”, non elettrico puro.

Questa distinzione non è banale. Un veicolo ibrido plug-in di nuova generazione — spesso chiamato PHEV avanzato o “extended range” — combina un motore elettrico con un piccolo motore termico che funge da generatore. Il risultato è un’autonomia complessiva molto superiore rispetto a quella di un’auto elettrica pura, perché si sommano i chilometri percorribili in modalità elettrica con quelli garantiti dal carburante tradizionale. Non è, quindi, un’auto che percorre 2.000 km a batteria: è un sistema ibrido sofisticato che ottimizza entrambe le fonti di energia.

Questo non significa che la tecnologia sia meno interessante. Tutt’altro. Significa però che chi si aspetta un’auto elettrica pura capace di coprire 2.000 km con una singola ricarica potrebbe trovarsi davanti a qualcosa di diverso da ciò che immaginava.

BYD in Italia: dove siamo oggi

BYD non è un nome nuovo per il mercato italiano. Il brand cinese è già presente nel nostro Paese con modelli come l’Atto 3, arrivato nella seconda metà del 2023 con un’autonomia dichiarata di 420 km nel ciclo WLTP. Oggi la versione aggiornata, l’Atto 3 EVO, spinge quella soglia fino a 510 km — un miglioramento significativo ottenuto soprattutto grazie a ottimizzazioni nella batteria e nell’efficienza del powertrain.

In pratica, l’Atto 3 EVO rappresenta oggi uno dei riferimenti più concreti per chi vuole avvicinarsi al mondo BYD in Italia. Con 510 km di autonomia reale, è una scelta competitiva rispetto a molti concorrenti europei nella stessa fascia di prezzo.

Il veicolo da 2.000 km, invece, non ha ancora una data confermata di arrivo sul mercato italiano. Al momento non è chiaro nemmeno il nome commerciale definitivo del modello, né se e quando potrebbe essere omologato per la vendita in Europa secondo le normative vigenti.

Perché 2.000 km di autonomia cambiano le regole del gioco

Immagine generata con AI

Anche se il veicolo è un ibrido avanzato e non un elettrico puro, raggiungere quella soglia psicologica dei 2.000 km di autonomia è un traguardo che ridisegna la percezione dell’auto a basse emissioni. Ecco perché questa notizia merita attenzione:

Elimina l’ansia da ricarica : uno dei principali freni all’adozione dell’elettrico è la paura di restare a piedi. Un’autonomia così elevata — anche se ibrida — azzera praticamente questo problema.

: uno dei principali freni all’adozione dell’elettrico è la paura di restare a piedi. Un’autonomia così elevata — anche se ibrida — azzera praticamente questo problema. Rende l’auto adatta ai lunghi percorsi : viaggi autostradali, trasferte di lavoro, vacanze estive — scenari in cui l’elettrico puro fatica ancora a convincere molti automobilisti.

: viaggi autostradali, trasferte di lavoro, vacanze estive — scenari in cui l’elettrico puro fatica ancora a convincere molti automobilisti. Abbassa il costo percepito : se non devi fermarti spesso a ricaricare, il vantaggio economico dell’elettrico diventa ancora più evidente rispetto al pieno di benzina.

: se non devi fermarti spesso a ricaricare, il vantaggio economico dell’elettrico diventa ancora più evidente rispetto al pieno di benzina. Spinge la concorrenza: quando BYD annuncia certi numeri, i costruttori europei e giapponesi sono costretti ad accelerare i propri programmi di sviluppo.

Il prezzo: 12.000 euro in Cina, ma in Europa?

Il dato del prezzo è uno di quelli che ha generato più clamore. Dodici mila euro per un veicolo con 2.000 km di autonomia è una cifra che in Europa sembrerebbe impossibile. Ed è importante chiarire subito: quel prezzo si riferisce al mercato cinese, dove le condizioni di produzione, i sussidi governativi e la struttura dei costi sono radicalmente diversi da quelli europei.

In Europa, qualsiasi veicolo BYD deve rispettare normative di sicurezza, omologazioni specifiche e — attualmente — i dazi doganali imposti dall’Unione Europea sulle auto elettriche importate dalla Cina. Questi fattori sommati possono più che raddoppiare il prezzo finale rispetto a quello cinese. Quindi, aspettarsi di trovare questo veicolo a 12.000 euro nei concessionari italiani sarebbe, al momento, irrealistico.

Vale però la pena tenere d’occhio l’evoluzione della situazione: le trattative commerciali tra UE e Cina sul tema dei dazi sono in corso, e il quadro potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Cosa fare se sei interessato a un’auto BYD oggi

Se la tecnologia BYD ti affascina e stai valutando un acquisto nel breve periodo, ecco qualche indicazione pratica:

Valuta l’ Atto 3 EVO , già disponibile in Italia con 510 km di autonomia: è un punto di partenza concreto e ben testato.

, già disponibile in Italia con 510 km di autonomia: è un punto di partenza concreto e ben testato. Tieni d’occhio i nuovi modelli in arrivo : BYD sta espandendo rapidamente la sua gamma europea con SUV, berlina e veicoli commerciali.

: BYD sta espandendo rapidamente la sua gamma europea con SUV, berlina e veicoli commerciali. Monitora l’evoluzione dei dazi UE : potrebbero influenzare significativamente i prezzi di listino nel corso del 2026 e del 2027.

: potrebbero influenzare significativamente i prezzi di listino nel corso del 2026 e del 2027. Chiedi sempre la prova su strada: le autonomie dichiarate nel ciclo WLTP sono spesso superiori a quelle reali, specialmente in autostrada o in inverno.

La corsa all’auto elettrica con autonomia di 2.000 km è appena iniziata, e BYD ne è oggi il protagonista più discusso. Che si tratti di un ibrido avanzato o di un elettrico puro, il messaggio è chiaro: i limiti che sembravano invalicabili fino a pochi anni fa stanno cedendo uno dopo l’altro. Per chi guarda al futuro della mobilità, è il momento giusto per restare informati — e magari iniziare a fare i conti seriamente con l’idea di passare all’elettrico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.