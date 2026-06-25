Android auto, perché prima di partire dovresti modificare queste 4 impostazioni: i viaggi saranno molto più comodi

Sempre più automobilisti si affidano a Android Auto per la gestione quotidiana degli spostamenti. Navigazione, musica, messaggi e assistenza vocale sono ormai centralizzati in un’unica interfaccia, rendendo la guida più semplice e digitale.

Sempre più automobilisti si affidano a Android Auto per la gestione quotidiana degli spostamenti. Navigazione, musica, messaggi e assistenza vocale sono ormai centralizzati in un’unica interfaccia, rendendo la guida più semplice e digitale.