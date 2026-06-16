Dentro la BMW XM per audiofili: l’integrazione hi-fi che non si vede

Un lavoro pensato per alzare nettamente la qualità dell’ascolto, senza toccare l’aspetto dell’abitacolo, le funzioni originali e l’uso di tutti i giorni. Il progetto, raccontato da AF Digitale e realizzato con componenti del marchio italiano Audison, appartiene a quella fascia del car audio in cui il risultato non deve farsi notare a colpo d’occhio. Deve farsi sentire. E su un’auto come la BMW XM, grande, complessa e già molto riconoscibile negli interni, non è un dettaglio da poco.

BMW XM, il SUV di lusso trasformato in sala d’ascolto

La BMW XM nasce come SUV ad alte prestazioni, con un abitacolo ampio, finiture di pregio e un’impronta premium molto marcata. Proprio per questo, ogni modifica fatta dopo l’acquisto rischia di stonare, se non è studiata con cura. Qui l’obiettivo non era riempire l’auto di componenti a vista o cercare l’effetto scenografico. L’idea era un’altra: creare una vera sala d’ascolto su ruote, lasciando intatta la percezione originale della vettura.

Niente plancia stravolta. Niente pannelli fuori posto. Il lavoro ha coinvolto tutto il sistema audio, dal fronte anteriore alla gamma bassa, fino ad amplificazione e gestione digitale del segnale. Secondo quanto riportato, l’intervento è stato costruito rispettando le predisposizioni OEM della vettura, cioè gli spazi e le soluzioni previste da BMW. Ed è qui che il progetto diventa interessante anche per chi non vive di car hi-fi: oggi, sulle auto moderne, non basta “mettere altoparlanti migliori”. Bisogna fare i conti con l’elettronica di bordo, con l’acustica dell’abitacolo, con materiali e forme già decisi dal costruttore. Molto meno semplice di quanto sembri.

Cambridge Car Audio: su misura, ma senza cambiare faccia all’abitacolo

Dietro l’intervento c’è Cambridge Car Audio, centro britannico specializzato in installazioni audio e personalizzazioni per auto con sede a Cambridge. L’attività è stata fondata nel 2017 da Adil Khokhar, come evoluzione di CBS Automotive, precedente realtà familiare attiva nelle installazioni automotive.

Negli anni il laboratorio si è costruito una reputazione precisa: migliorare in modo netto gli impianti di serie, senza trasformare l’interno dell’auto in una vetrina tecnica. Il metodo passa da lavorazioni su misura, stampa 3D, interventi CNC e sessioni di taratura con strumenti di misura, compreso il cosiddetto RTA tuning, usato per leggere la risposta acustica reale dell’abitacolo. Il principio è quello che molti installatori di alto livello ripetono spesso: “l’auto deve sembrare uscita così dalla fabbrica”. E qui la linea sembra seguita fino in fondo. Su una vettura di lusso, del resto, basta poco per rovinare l’insieme: una cucitura diversa, un rivestimento non coerente, una griglia fuori tono. Dettagli piccoli, certo. Ma decisivi.

La scelta di non alterare l’abitacolo della BMW XM è anche una questione pratica: chi compra un SUV di questo livello non vuole perdere funzionalità, accesso al bagagliaio o integrazione con i comandi originali. L’impianto deve convivere con tutto il resto, dal comfort ai sistemi infotainment, senza chiedere rinunce nell’uso quotidiano.

Audison Thesis, Prima e Voce: componenti, amplificazione e DSP nascosti

Il cuore del progetto è firmato Audison, marchio italiano del gruppo Elettromedia molto noto nel settore car hi-fi. Per il fronte anteriore è stata scelta la linea Audison Thesis, la gamma di vertice del produttore, pensata per una riproduzione naturale, con scena sonora stabile e timbro controllato. In un abitacolo largo e profondo come quello della XM, ricostruire bene il fronte sonoro è uno dei passaggi più delicati: la musica deve arrivare da davanti, non dalle portiere.

A supporto entrano poi componenti Audison Prima, montati nelle posizioni di serie, compresi i driver dedicati alla gamma bassa sotto i sedili. I woofer underseat originali sono stati sostituiti con unità in grado di offrire più controllo ed estensione. Un punto importante, perché il basso in auto è spesso la parte più difficile da gestire: se è poco, l’ascolto perde corpo; se è troppo, impasta tutto. L’amplificazione è affidata a elettroniche Audison Thesis e Audison Voce, sistemate in un rack nascosto.

Non si vedono, appunto. Ma lavorano dietro le quinte insieme al DSP, il processore digitale del segnale che permette di regolare tempi di emissione, livelli, tagli di frequenza ed equalizzazione in base all’abitacolo reale. La taratura, eseguita in-house da Cambridge Car Audio, è il momento in cui componenti di pregio e installazione cominciano davvero a suonare come un sistema unico.

Box custom, Alcantara e tuning: così nasce un impianto SQL da riferimento

La parte più bassa dello spettro è affidata a due subwoofer inseriti in box posteriori custom, progettati per usare gli spazi disponibili senza sacrificare in modo evidente il disegno del vano e la praticità d’uso. Le strutture sono rifinite in Alcantara, materiale in linea con l’impostazione degli interni BMW e adatto a un inserimento pulito, quasi invisibile.

A lavoro finito, l’impressione è quella di un componente nato con l’auto, non aggiunto dopo. In casi come questo, è probabilmente il complimento migliore. Il risultato viene descritto come un impianto SQL, sigla usata nel car audio per indicare l’equilibrio tra Sound Quality e capacità di pressione sonora. In parole semplici: un sistema pensato prima di tutto per suonare bene, con dettaglio, dinamica e coerenza, ma capace anche di spingere quando la musica lo richiede. Non un impianto da gara SPL puro, dunque, e nemmeno un salotto hi-fi trasferito in auto senza adattamenti.

Piuttosto, una soluzione costruita intorno alla BMW XM e ai suoi vincoli. Il caso racconta bene quanto sia cambiato il mondo dell’audio aftermarket di alto livello: oggi l’intervento migliore è spesso quello che si vede meno. Componenti integrati, elettroniche nascoste, taratura precisa e rispetto delle funzioni originali. Per gli appassionati italiani, Audison resta un riferimento vicino anche geograficamente; progetti come quello di Cambridge Car Audio indicano una strada chiara: l’alta fedeltà in auto non passa solo dalla potenza, ma dal progetto. E da quel silenzio estetico che le permette di entrare nell’abitacolo senza disturbare.