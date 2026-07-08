Juventus, le ultime trattative di mercato

Juventus calciomercato estate 2026: le trattative più calde del momento

Se segui la Juventus con passione, lo sai bene: l’estate è la stagione in cui ogni giorno può portare una notizia che cambia tutto. Il juventus calciomercato 2026 è già entrato nel vivo, con la dirigenza bianconera al lavoro su più fronti contemporaneamente. Portieri, attaccanti, centrocampisti: la rosa è in piena fase di ridisegno, e le ultime ore hanno già regalato sviluppi concreti e interessanti.

Al centro della scena c’è una Juventus che vuole ripartire con ambizioni chiare. Non si tratta di semplici aggiustamenti, ma di una vera e propria rifondazione della rosa, con Luciano Spalletti impegnato a definire la struttura tattica e i profili ideali per il progetto tecnico futuro. Ecco cosa sappiamo finora.

Il vertice del 7 luglio: Carnevali parla di mercato a tutto tondo

La giornata del 7 luglio 2026 è stata particolarmente significativa per il mercato bianconero. Il CEO della Juventus, Carnevali, ha affrontato pubblicamente diversi temi caldi, citando esplicitamente i nomi di Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Emiliano Martinez e Bruno Fernandes. Un segnale chiaro: la dirigenza non sta lavorando su un singolo colpo, ma su un piano complessivo che riguarda più reparti.

Nella stessa giornata, Carnevali e il direttore sportivo Massara hanno incontrato l’agente del portiere argentino Emiliano Martinez. Un incontro concreto, non una semplice esplorazione: quando i dirigenti si siedono al tavolo con il procuratore di un giocatore, significa che la trattativa ha già una sua solidità. I dettagli economici restano riservati, come sempre in questa fase, ma l’interesse è confermato.

Vale la pena sottolineare che la Juventus non è nuova a questo tipo di operazioni complesse, in cui si lavora su più tavoli in parallelo per poi accelerare su quello che offre le condizioni migliori. È una strategia che richiede pazienza, ma che spesso porta risultati.

Emiliano Martinez: perché la Juventus punta su un portiere di livello mondiale

Il nome di Emiliano Martinez, portiere argentino campione del mondo, non è arrivato per caso sul tavolo del calciomercato della Juventus. Tra i pali, i bianconeri cercano una figura di assoluta affidabilità, capace di garantire sicurezza alla difesa e leadership nello spogliatoio.

Martinez è un profilo che combina esperienza internazionale, qualità nelle uscite e una presenza psicologica rilevante. Per una squadra che vuole tornare a competere ai massimi livelli europei, avere un portiere di questo calibro non è un lusso, ma una necessità. La trattativa è aperta e, stando alle informazioni disponibili, c’è stata già una prima interlocuzione diretta con il suo entourage. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se ci sono le condizioni per andare avanti.

Vlahovic, Kolo Muani e Bruno Fernandes: il nodo dell’attacco e del centrocampo

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più discussi del juventus calciomercato estivo. Il centravanti serbo è un patrimonio tecnico importante, ma la sua posizione all’interno del progetto tecnico di Spalletti non è ancora del tutto definita. La sua permanenza o la sua cessione avranno un impatto diretto sulle scelte offensive della Juventus.

Kolo Muani è un altro nome emerso nelle dichiarazioni di Carnevali. L’attaccante francese, che la Juventus ha già avuto modo di valutare da vicino in passato, rappresenta un profilo di grande dinamismo e capacità di pressione alta — caratteristiche che si adattano bene a un gioco moderno e verticale. Anche in questo caso, però, non ci sono conferme su trattative avanzate o accordi raggiunti.

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Il nome di Bruno Fernandes aggiunge un’ulteriore dimensione al puzzle. Un centrocampista di qualità internazionale, capace di fare la differenza in fase di costruzione e di finalizzazione. La sua eventuale presenza nella rosa bianconera cambierebbe significativamente gli equilibri del reparto mediano. Per ora si tratta di un’esplorazione, ma il fatto che Carnevali ne abbia parlato apertamente è già un segnale da non sottovalutare.

Spalletti e la visione tattica: una squadra da costruire

Dietro ogni trattativa c’è una visione. E quella di Luciano Spalletti, come emerso già nei mesi scorsi, è quella di costruire una Juventus moderna, compatta, capace di esprimere un calcio riconoscibile e competitivo. Non basta acquistare nomi altisonanti: servono giocatori funzionali a un sistema preciso.

Spalletti sta lavorando alla definizione della struttura della rosa, identificando le priorità reparto per reparto. Questo spiega perché il mercato bianconero appare così articolato: non si tratta di colpi spot, ma di un piano organico che tiene conto di equilibri tattici, fasce d’età e compatibilità di profili.

In porta: si cerca un titolare di livello internazionale (Martinez il nome più caldo).

si cerca un titolare di livello internazionale (Martinez il nome più caldo). In attacco: il futuro di Vlahovic è da definire; Kolo Muani resta un’opzione concreta.

il futuro di Vlahovic è da definire; Kolo Muani resta un’opzione concreta. A centrocampo: Bruno Fernandes è un profilo seguito, ma la situazione è ancora fluida.

Per restare aggiornato su tutti i movimenti ufficiali, puoi consultare le pagine dedicate di Tuttomercatoweb – sezione Juventus e di Transfermarkt – trasferimenti Juventus 2026, che raccolgono in tempo reale le notizie più aggiornate.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Il mercato estivo ha una sua logica temporale: le prime settimane di luglio servono a impostare le trattative, mentre agosto è tradizionalmente il mese in cui si chiudono le operazioni più importanti. La Juventus sembra voler anticipare i tempi, muovendosi con decisione già in questa fase iniziale.

Ci sono alcuni aspetti da tenere d’occhio nelle prossime settimane:

L’esito della trattativa per Martinez, che potrebbe accelerare rapidamente.

La decisione definitiva su Vlahovic, che condizionerà le scelte offensive.

L’evoluzione delle situazioni legate a Kolo Muani e Bruno Fernandes.

Eventuali cessioni che potrebbero liberare spazio a bilancio per nuovi arrivi.

Il calciomercato della Juventus è, in questa fase, un cantiere aperto e dinamico. La dirigenza bianconera ha dimostrato di voler lavorare con metodo e con obiettivi chiari, senza annunci prematuri ma con mosse concrete. Per i tifosi, l’invito è a seguire gli sviluppi con attenzione ma senza farsi trascinare da ogni indiscrezione: solo le notizie confermate dalle fonti ufficiali o da dichiarazioni dirette dei dirigenti meritano di essere considerate affidabili. E per ora, quelle ci dicono già abbastanza per capire che questa Juventus ha voglia di fare sul serio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.