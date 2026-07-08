Juventus, le ultime trattative di mercato

Scopri le ultime notizie sul juventus calciomercato estivo 2026. Trattative per Martinez, Vlahovic, Kolo Muani e Bruno Fernandes.
Scopri le ultime notizie sul juventus calciomercato estivo 2026. Trattative per Martinez, Vlahovic, Kolo Muani e Bruno Fernandes.
Redazione
Pubblicato il 8 lug 2026
Juventus, le ultime trattative di mercato

Juventus calciomercato estate 2026: le trattative più calde del momento

Se segui la Juventus con passione, lo sai bene: l’estate è la stagione in cui ogni giorno può portare una notizia che cambia tutto. Il juventus calciomercato 2026 è già entrato nel vivo, con la dirigenza bianconera al lavoro su più fronti contemporaneamente. Portieri, attaccanti, centrocampisti: la rosa è in piena fase di ridisegno, e le ultime ore hanno già regalato sviluppi concreti e interessanti.

Al centro della scena c’è una Juventus che vuole ripartire con ambizioni chiare. Non si tratta di semplici aggiustamenti, ma di una vera e propria rifondazione della rosa, con Luciano Spalletti impegnato a definire la struttura tattica e i profili ideali per il progetto tecnico futuro. Ecco cosa sappiamo finora.

Il vertice del 7 luglio: Carnevali parla di mercato a tutto tondo

La giornata del 7 luglio 2026 è stata particolarmente significativa per il mercato bianconero. Il CEO della Juventus, Carnevali, ha affrontato pubblicamente diversi temi caldi, citando esplicitamente i nomi di Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Emiliano Martinez e Bruno Fernandes. Un segnale chiaro: la dirigenza non sta lavorando su un singolo colpo, ma su un piano complessivo che riguarda più reparti.

Nella stessa giornata, Carnevali e il direttore sportivo Massara hanno incontrato l’agente del portiere argentino Emiliano Martinez. Un incontro concreto, non una semplice esplorazione: quando i dirigenti si siedono al tavolo con il procuratore di un giocatore, significa che la trattativa ha già una sua solidità. I dettagli economici restano riservati, come sempre in questa fase, ma l’interesse è confermato.

Vale la pena sottolineare che la Juventus non è nuova a questo tipo di operazioni complesse, in cui si lavora su più tavoli in parallelo per poi accelerare su quello che offre le condizioni migliori. È una strategia che richiede pazienza, ma che spesso porta risultati.

Emiliano Martinez: perché la Juventus punta su un portiere di livello mondiale

Il nome di Emiliano Martinez, portiere argentino campione del mondo, non è arrivato per caso sul tavolo del calciomercato della Juventus. Tra i pali, i bianconeri cercano una figura di assoluta affidabilità, capace di garantire sicurezza alla difesa e leadership nello spogliatoio.

Martinez è un profilo che combina esperienza internazionale, qualità nelle uscite e una presenza psicologica rilevante. Per una squadra che vuole tornare a competere ai massimi livelli europei, avere un portiere di questo calibro non è un lusso, ma una necessità. La trattativa è aperta e, stando alle informazioni disponibili, c’è stata già una prima interlocuzione diretta con il suo entourage. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se ci sono le condizioni per andare avanti.

Vlahovic, Kolo Muani e Bruno Fernandes: il nodo dell’attacco e del centrocampo

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più discussi del juventus calciomercato estivo. Il centravanti serbo è un patrimonio tecnico importante, ma la sua posizione all’interno del progetto tecnico di Spalletti non è ancora del tutto definita. La sua permanenza o la sua cessione avranno un impatto diretto sulle scelte offensive della Juventus.

Kolo Muani è un altro nome emerso nelle dichiarazioni di Carnevali. L’attaccante francese, che la Juventus ha già avuto modo di valutare da vicino in passato, rappresenta un profilo di grande dinamismo e capacità di pressione alta — caratteristiche che si adattano bene a un gioco moderno e verticale. Anche in questo caso, però, non ci sono conferme su trattative avanzate o accordi raggiunti.

Juventus, le ultime trattative di mercato (2)
Immagine generata con AI

Il nome di Bruno Fernandes aggiunge un’ulteriore dimensione al puzzle. Un centrocampista di qualità internazionale, capace di fare la differenza in fase di costruzione e di finalizzazione. La sua eventuale presenza nella rosa bianconera cambierebbe significativamente gli equilibri del reparto mediano. Per ora si tratta di un’esplorazione, ma il fatto che Carnevali ne abbia parlato apertamente è già un segnale da non sottovalutare.

Spalletti e la visione tattica: una squadra da costruire

Dietro ogni trattativa c’è una visione. E quella di Luciano Spalletti, come emerso già nei mesi scorsi, è quella di costruire una Juventus moderna, compatta, capace di esprimere un calcio riconoscibile e competitivo. Non basta acquistare nomi altisonanti: servono giocatori funzionali a un sistema preciso.

Spalletti sta lavorando alla definizione della struttura della rosa, identificando le priorità reparto per reparto. Questo spiega perché il mercato bianconero appare così articolato: non si tratta di colpi spot, ma di un piano organico che tiene conto di equilibri tattici, fasce d’età e compatibilità di profili.

  • In porta: si cerca un titolare di livello internazionale (Martinez il nome più caldo).
  • In attacco: il futuro di Vlahovic è da definire; Kolo Muani resta un’opzione concreta.
  • A centrocampo: Bruno Fernandes è un profilo seguito, ma la situazione è ancora fluida.

Per restare aggiornato su tutti i movimenti ufficiali, puoi consultare le pagine dedicate di Tuttomercatoweb – sezione Juventus e di Transfermarkt – trasferimenti Juventus 2026, che raccolgono in tempo reale le notizie più aggiornate.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Il mercato estivo ha una sua logica temporale: le prime settimane di luglio servono a impostare le trattative, mentre agosto è tradizionalmente il mese in cui si chiudono le operazioni più importanti. La Juventus sembra voler anticipare i tempi, muovendosi con decisione già in questa fase iniziale.

Ci sono alcuni aspetti da tenere d’occhio nelle prossime settimane:

  • L’esito della trattativa per Martinez, che potrebbe accelerare rapidamente.
  • La decisione definitiva su Vlahovic, che condizionerà le scelte offensive.
  • L’evoluzione delle situazioni legate a Kolo Muani e Bruno Fernandes.
  • Eventuali cessioni che potrebbero liberare spazio a bilancio per nuovi arrivi.

Il calciomercato della Juventus è, in questa fase, un cantiere aperto e dinamico. La dirigenza bianconera ha dimostrato di voler lavorare con metodo e con obiettivi chiari, senza annunci prematuri ma con mosse concrete. Per i tifosi, l’invito è a seguire gli sviluppi con attenzione ma senza farsi trascinare da ogni indiscrezione: solo le notizie confermate dalle fonti ufficiali o da dichiarazioni dirette dei dirigenti meritano di essere considerate affidabili. E per ora, quelle ci dicono già abbastanza per capire che questa Juventus ha voglia di fare sul serio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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