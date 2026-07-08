Unai Simón, il portiere che ha riscritto la storia dei Mondiali: 519 minuti senza subire gol

Se segui il calcio in queste settimane, il nome di Unai Simón Mendibil ti sarà capitato davanti agli occhi più volte. E non è un caso. L’Unai Simón goalkeeper dell’Athletic Club di Bilbao è diventato, nel giro di pochi giorni, il protagonista assoluto del Mondiale 2026, stabilendo un record che resisteva da 36 anni. Parliamo di 519 minuti consecutivi senza subire un gol in Coppa del Mondo, un numero che dice tutto sulla solidità, la concentrazione e il talento di un portiere che, a soli 29 anni, sta scrivendo pagine di storia del calcio spagnolo e mondiale.

Ma chi è davvero Unai Simón? Da dove viene, come è arrivato fin qui e cosa rende questo portiere così speciale? Ecco tutto quello che vale la pena sapere.

Chi è Unai Simón: origini e profilo

Unai Simón Mendibil è nato il 6 novembre 1997 a Vitoria-Gasteiz, nel País Vasco, nel nord della Spagna. Cresce calcisticamente nell’Athletic Club, il club basco che da sempre seleziona i propri giocatori esclusivamente tra atleti di origine basca — una filosofia unica nel panorama del calcio professionistico mondiale.

Con i suoi 1,90 metri di altezza, Simón ha tutte le caratteristiche fisiche del portiere moderno: presenza imponente tra i pali, buona lettura delle traiettorie e piedi affidabili per impostare il gioco dal basso. È rimasto fedele all’Athletic Club, il club che lo ha formato, diventandone il titolare assoluto e, oggi, uno dei portieri più affidabili d’Europa.

Puoi trovare il suo profilo ufficiale direttamente sul sito dell’Athletic Club, dove sono riportati tutti i dati aggiornati della sua carriera.

Il record mondiale del 2026: 519 minuti senza subire gol

Il 6 luglio 2026 è una data che Unai Simón ricorderà per sempre. In quella giornata, la Spagna ha battuto il Portogallo per 1-0, con il portiere basco protagonista assoluto: due parate decisive e l’ennesimo clean sheet. Ma il dato che ha fatto il giro del mondo è un altro: con quella partita, Simón ha raggiunto e superato i 519 minuti consecutivi senza subire gol ai Mondiali, infrangendo il record che apparteneva all’italiano Walter Zenga, fermo a 517 minuti dal lontano 1990.

In pratica, significa che per oltre otto ore e mezza di gioco mondiale, nessun avversario è riuscito a battere il portiere spagnolo. Quattro clean sheet consecutivi in Coppa del Mondo: un’impresa che racconta non solo le qualità individuali di Simón, ma anche la solidità difensiva di una Spagna che si candida seriamente al titolo iridato.

Il record precedente di Zenga aveva resistito per 36 anni. Ora appartiene a un portiere di 29 anni nato a Vitoria-Gasteiz, che gioca ancora per il club della sua terra. Puoi leggere tutti i dettagli del record su ABC News.

La stagione 2024/25 con l’Athletic Club: i numeri parlano chiaro

Il Mondiale non è arrivato dal nulla. Unai Simón si è presentato alla competizione iridata dopo una stagione di altissimo livello con l’Athletic Club. Nella stagione 2024/25 ha collezionato 10 clean sheet in 21 partite, una media che lo colloca tra i portieri più affidabili del campionato spagnolo. Quasi una partita su due senza subire reti: un dato che dimostra continuità, non un exploit isolato.

Immagine generata con AI

Questi numeri confermano che Simón non è un portiere che si accende solo nelle grandi occasioni. È un professionista costante, capace di mantenere un livello elevato sia nelle sfide di campionato che nei palcoscenici internazionali più importanti.

Euro 2024: giocare con un infortunio al polso, poi l’operazione

Per capire il carattere di Unai Simón, vale la pena ricordare quello che è successo durante Euro 2024. Il portiere dell’Athletic ha disputato l’intero torneo con un infortunio al polso, rimandando l’intervento chirurgico a dopo la competizione. Non solo ha giocato attraverso il dolore, ma ha anche salvato un rigore nella partita d’esordio della Spagna agli Europei — un intervento che ha indirizzato il cammino della nazionale iberica.

Scegliere di operarsi solo dopo il torneo, sacrificando la propria salute per essere disponibile per la squadra, dice molto sulla mentalità di questo portiere. Non è il tipo che si risparmia quando la posta in gioco è alta.

Perché Unai Simón è diventato un punto di riferimento per la Spagna

Il percorso di Simón come Unai Simón goalkeeper della nazionale spagnola non è stato lineare. Come tutti i grandi portieri, ha attraversato momenti difficili, critiche e pressioni. Ma la sua risposta è sempre stata la stessa: lavoro, continuità e prestazioni concrete.

Ecco i fattori che lo rendono così importante per la Spagna:

Affidabilità tra i pali: 10 clean sheet in 21 partite in campionato nella stagione 2024/25 testimoniano una solidità raramente messa in discussione.

10 clean sheet in 21 partite in campionato nella stagione 2024/25 testimoniano una solidità raramente messa in discussione. Freddezza nei momenti chiave: il rigore parato a Euro 2024 e le due parate decisive contro il Portogallo il 6 luglio 2026 ne sono la prova più recente.

il rigore parato a Euro 2024 e le due parate decisive contro il Portogallo il 6 luglio 2026 ne sono la prova più recente. Fisico da portiere moderno: 1,90 metri di altezza, presenza dominante nell’area di rigore.

1,90 metri di altezza, presenza dominante nell’area di rigore. Mentalità: ha giocato Euro 2024 infortunato, rimandando l’operazione pur di non lasciare il posto in porta.

ha giocato Euro 2024 infortunato, rimandando l’operazione pur di non lasciare il posto in porta. Fedeltà al club: nonostante l’interesse di club più grandi, è rimasto all’Athletic Club, dove è cresciuto e dove continua a essere il punto di riferimento.

Il record di Zenga e il peso della storia

Battere Walter Zenga non è cosa da poco. L’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana aveva stabilito il suo record di 517 minuti senza subire gol ai Mondiali del 1990, in Italia, su un palcoscenico che tutto il mondo ricorda ancora. Quel record aveva attraversato quattro decenni di calcio mondiale senza essere scalfito.

Ora, con 519 minuti consecutivi di imbattibilità, Simón entra di diritto nella storia del calcio mondiale. Non come un nome di passaggio, ma come un portiere che ha dimostrato, partita dopo partita, di meritare questo posto nella leggenda del gioco.

A 29 anni, Unai Simón ha ancora davanti a sé anni di carriera ad altissimo livello. Il Mondiale 2026 potrebbe essere il torneo della sua definitiva consacrazione globale — e, guardando i numeri e le prestazioni di queste settimane, è difficile scommettere contro di lui.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.