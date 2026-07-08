Sky verrà bloccata su alcune TV: i modelli coinvolti

Sky, colosso britannico dei media e delle telecomunicazioni controllato dall’americana Comcast dal 2018, ha confermato l’interruzione del servizio streaming NOW su diversi lettori e set-top box venduti negli anni passati come soluzione economica per accedere ai contenuti via internet. Le modifiche entreranno in vigore in più fasi a partire da metà luglio 2026, secondo quanto riportato dal sito britannico specializzato in cord-cutting Cord Busters.

I dispositivi coinvolti sono in larga parte basati su tecnologia Roku, venduta un tempo con il marchio NOW TV proprio per facilitare l’accesso ai contenuti senza dover acquistare una smart TV di nuova generazione. Dal 3 agosto 2026 l’app NOW smetterà di funzionare sul modello originale NOW TV Smart Box 4500SK, sullo Streaming Stick 3500X e sui box Roku 2700X, 2710X e 2720X, alcuni dei quali risalgono a diverse generazioni fa.

Sky smetterà di funzionare su queste tv

Chi utilizza ancora questi apparecchi non potrà più accedere a canali live, contenuti on demand, sport e film attraverso l’hardware attualmente installato, pur continuando a poter utilizzare il dispositivo per altre funzioni non legate a Sky. La decisione si inserisce in una tendenza più ampia dell’industria tecnologica, che concentra le risorse di sviluppo sui dispositivi più recenti, capaci di gestire risoluzioni più elevate, interfacce aggiornate e standard di sicurezza più stringenti.

Per chi possiede un iPhone datato, invece, il problema riguarda la versione del sistema operativo: passare a un modello compatibile con iOS 16 o successivi permette di continuare a utilizzare l’app senza interruzioni, un’opzione che nella maggior parte dei casi risulta già disponibile grazie alla diffusione di device più recenti in famiglia.

Sky sta indirizzando i clienti interessati verso diverse alternative, tra cui l’acquisto di nuovi dispositivi streaming di altri produttori, l’utilizzo delle app integrate nelle smart TV di ultima generazione oppure l’accesso via browser da computer o tablet più recenti. I modelli Roku più aggiornati restano invece pienamente compatibili, così come diversi altri stick di streaming attualmente in commercio.

Il fenomeno non è nuovo: generazioni precedenti di box NOW erano già state ritirate negli anni passati per ragioni tecniche simili, a conferma di un approccio ormai consolidato da parte dell’azienda. In Italia, dove NOW opera con un catalogo e un’offerta in parte diversi rispetto al Regno Unito, non risultano al momento comunicazioni analoghe sulla compatibilità hardware, ma la strategia del gruppo Comcast lascia intuire che aggiornamenti simili potrebbero interessare in futuro anche il mercato locale, mano a mano che i dispositivi più datati usciranno di produzione.

Chi utilizza NOW TV nel Regno Unito è comunque invitato a verificare la compatibilità del proprio dispositivo consultando le liste ufficiali pubblicate da Sky, così da organizzare per tempo un eventuale passaggio a un apparecchio più recente.