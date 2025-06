Amazon Prime a metà prezzo per giovani tra 18 e 22 anni

Amazon Prime lancia una nuova e imperdibile iniziativa per i giovani italiani, offrendo un abbonamento scontato a metà prezzo per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 22 anni. Con un costo mensile di soli 2,49€ o un’opzione annuale di 24,95€, questa offerta rappresenta un risparmio significativo rispetto al piano standard, che prevede tariffe di 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno. Inoltre, è incluso un periodo di prova gratuito di tre mesi, consentendo ai nuovi utenti di esplorare i vantaggi del servizio senza alcun impegno iniziale.

Tutti i vantaggi inclusi nell’offerta

Questa promozione esclusiva consente ai giovani di accedere all’intero pacchetto di servizi Prime, tra cui:

Consegne rapide e gratuite su un’ampia gamma di prodotti, con opzioni di consegna presso Amazon Locker e Counter.

e gratuite su un’ampia gamma di prodotti, con opzioni di consegna presso Amazon Locker e Counter. Accesso completo a Prime Video , che offre film, serie TV, documentari e la miglior partita del mercoledì di Champions League.

, che offre film, serie TV, documentari e la miglior partita del mercoledì di Champions League. Prime Gaming , con titoli gratuiti, contenuti esclusivi e un abbonamento mensile a un canale Twitch.

, con titoli gratuiti, contenuti esclusivi e un abbonamento mensile a un canale Twitch. Amazon Music Prime, per ascoltare oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie.

Spazio illimitato per foto in alta risoluzione su Amazon Photos, più 5GB dedicati ai video.

Migliaia di eBook e riviste senza costi aggiuntivi tramite il servizio Leggi con Prime.

Deliveroo Plus, con consegne gratuite per ordini dai ristoranti (minimo 15€) e dai negozi (minimo 25€).

Uno sconto studenti del 10% su una selezione di articoli moda.

Un supporto concreto per i giovani

Questa iniziativa si presenta come un aiuto reale per i giovani adulti che affrontano le prime sfide della vita indipendente. Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia, ha sottolineato l’importanza di questa offerta dichiarando: «Sappiamo quanto sia cruciale in questa fase della vita gestire con attenzione le proprie risorse. Per questo motivo, abbiamo deciso di offrire Amazon Prime a metà prezzo per tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni: un modo concreto per essere al loro fianco con tutti i vantaggi del nostro servizio».

Questa promozione è accessibile anche agli studenti universitari e a chi frequenta corsi professionali, grazie al programma Prime Student, che amplia ulteriormente il raggio d’azione di questa iniziativa.

Come attivare l’offerta

Per usufruire dell’offerta, è sufficiente visitare il sito amazon.it/joinstudent e seguire le istruzioni per l’attivazione. Al termine dei tre mesi gratuiti, l’abbonamento proseguirà automaticamente alla tariffa agevolata di 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno.

Grazie a questa iniziativa, Amazon dimostra il proprio impegno nel rendere i suoi servizi sempre più accessibili, consolidando la sua posizione di leader nel settore dell’e-commerce e dei servizi digitali. L’offerta non solo garantisce risparmi significativi, ma permette ai giovani di accedere a una vasta gamma di vantaggi, dalle consegne rapide ai contenuti esclusivi di Prime Video e Prime Gaming, offrendo un’esperienza completa e di qualità.