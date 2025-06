Amazon Prime Day 2025: ecco le date dell'evento di shopping più lungo di sempre

L’Amazon Prime Day 2025 si preannuncia come l’evento promozionale più esteso mai realizzato, con una durata record di quattro giorni consecutivi, dall’8 all’11 luglio. Questa undicesima edizione non solo segna un ampliamento significativo rispetto agli anni precedenti, ma risponde anche alle richieste dei clienti di avere più tempo per esplorare le offerte Prime Day.

L’evento promozionale più grande di sempre

Con milioni di offerte disponibili in oltre 35 categorie merceologiche, il Prime Day 2025 coprirà settori che spaziano dalla moda all’elettronica, dai prodotti alimentari agli articoli per la casa. Questo ampliamento temporale e tematico mira a consolidare la posizione di Amazon nel mercato globale, affrontando la concorrenza di rivenditori come Walmart, Target e TikTok Shop. In particolare, il segmento dell’elettronica Amazon sarà uno dei più rilevanti, attirando consumatori interessati a prodotti tecnologici innovativi e accessibili.

Partecipare al Prime Day richiede un abbonamento ad Amazon Prime, che offre non solo spedizioni rapide e gratuite, ma anche l’accesso a servizi come Prime Video e Amazon Music. Per i nuovi utenti, è disponibile un periodo di prova gratuito di 30 giorni, permettendo loro di usufruire delle offerte senza alcun impegno iniziale. Questa strategia rende il Prime Day un’occasione perfetta per esplorare i benefici dell’abbonamento Prime.

Le Esperienze Prime Day 2025

In occasione dell’edizione 2025 torneranno anche le esperienze Prime Day, iniziative che offriranno agli abbonati opportunità esclusive come incontri con artisti e visite a piccole e medie imprese italiane nella vetrina Made in Italy. Queste esperienze, disponibili in quantità limitata, saranno acquistabili su amazon.it/esperienzeprimeday l’11 e il 12 luglio, con aggiornamenti orari dalle 10:00 alle 17:00. Questa iniziativa mira a rendere il Prime Day non solo un evento di shopping, ma anche un’occasione per vivere esperienze uniche.

Il culmine dell’evento sarà sabato 5 luglio alle ore 22:00, con un esclusivo showcase di Serena Brancale, la cantautrice e polistrumentista che porterà sul palco un’esibizione inedita. La partecipazione al concerto è gratuita, ma richiede la registrazione obbligatoria tramite link disponibile dal 25 giugno. Per l’occasione, il villaggio del Prime Day Festival sarà aperto anche dalle 20:30 alle 22:00.

Durante il festival, saranno disponibili diverse aree tematiche e attività:

Buon anniversario Amazon.it : per ripercorrere i 15 anni di Amazon in Italia e scoprire l’evoluzione dei trend di consumo

: per ripercorrere i 15 anni di Amazon in Italia e scoprire l’evoluzione dei trend di consumo Offerte Prime Day e benefici Prime : un’area per esplorare i migliori prodotti in offerta e scoprire tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, come Amazon Music Prime, Prime Video, Leggi con Prime, Amazon Photos e Prime Gaming

: un’area per esplorare i migliori prodotti in offerta e scoprire tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, come Amazon Music Prime, Prime Video, Leggi con Prime, Amazon Photos e Prime Gaming Esperienza d’acquisto Amazon e spedizioni veloci : uno spazio dedicato ai servizi innovativi di Amazon, inclusi “Chiedi a un amico”, Rufus e Amazon Lens

: uno spazio dedicato ai servizi innovativi di Amazon, inclusi “Chiedi a un amico”, Rufus e Amazon Lens La spesa su Amazon.it : per scoprire le opzioni per ordinare la spesa, incluse le offerte di Amazon Fresh e Cortilia

: per scoprire le opzioni per ordinare la spesa, incluse le offerte di Amazon Fresh e Cortilia La casa sicura con Ring : per conoscere i dispositivi Ring e i sistemi di sicurezza domestica intelligente

: per conoscere i dispositivi Ring e i sistemi di sicurezza domestica intelligente Sport in riva al mare : con tornei di mini football UEFA Women’s EURO 2025 e SUP challenge

: con tornei di mini football UEFA Women’s EURO 2025 e SUP challenge Le eccellenze del Made in Italy : uno spazio dedicato ai prodotti delle piccole e medie imprese italiane

: uno spazio dedicato ai prodotti delle piccole e medie imprese italiane L’angolo Amazon Fashion : per scoprire una selezione di abbigliamento e accessori estivi

: per scoprire una selezione di abbigliamento e accessori estivi Il divertimento di Plinko con Amazon Music : un’esperienza per vincere premi scaricando l’app Amazon Music

: un’esperienza per vincere premi scaricando l’app Amazon Music Prime per gli studenti e per i giovani dai 18 ai 22 anni : un’area per scoprire l’offerta Prime a metà prezzo per queste categorie

: un’area per scoprire l’offerta Prime a metà prezzo per queste categorie Prime Photo Booth #SentitiSpeciale: per scattare foto indimenticabili con vista sulla spiaggia

