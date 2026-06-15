Anche il mouse usato può avere funzioni avanzate con un clic: basta vecchio software del PC

Brand come Logitech, Razer e Corsair hanno costruito parte del loro successo proprio attorno a queste caratteristiche. Oggi, però, un software chiamato MouseKey permette di portare la stessa esperienza anche su periferiche più economiche, offrendo funzionalità da vero mouse da gaming.

Personalizzazione dei pulsanti

Con MouseKey, anche un semplice mouse entry-level con cinque pulsanti — sinistro, destro, rotella cliccabile e due tasti laterali — può diventare estremamente versatile. Il software offre 22 azioni predefinite, tra cui copia, incolla, annulla, salva, mute, controllo volume e seleziona tutto. È inoltre possibile creare scorciatoie personalizzate, assegnando combinazioni di tasti o intere stringhe di testo a ciascun pulsante.

Un aspetto interessante è la possibilità di diverse azioni per ogni tipo di pressione: click singolo, doppio, triplo, quadruplo, quintuple e pressione lunga di due secondi. Questo significa che ogni pulsante può teoricamente gestire fino a 30 azioni diverse, permettendo di trasformare un semplice mouse in uno strumento estremamente produttivo.

MouseKey non si limita alla personalizzazione dei pulsanti. È possibile creare profili specifici per ogni applicazione, così un tasto laterale può aprire una nuova scheda in un browser e, nello stesso tempo, eseguire “Seleziona tutto” in Word. La commutazione tra profili avviene automaticamente, senza interventi manuali, e consente anche di modificare la sensibilità della rotella e la velocità del puntatore a seconda del software in uso, rendendo l’esperienza più fluida e adatta alle diverse attività.

Interfaccia intuitiva e accessibile

Uno dei punti di forza di MouseKey è la sua interfaccia semplice e immediata. Anche chi non è esperto può configurare facilmente il mouse: basta selezionare il pulsante, scegliere il tipo di click e assegnare l’azione desiderata. Il software offre anche feedback audio e visivi, utili quando si utilizzano molte combinazioni differenti.

La versione gratuita consente di provare le funzioni principali, mentre la versione completa richiede un acquisto una tantum di 6,99 dollari, un prezzo contenuto considerando le funzionalità offerte.

L’obiettivo di MouseKey è chiaro: rendere disponibili funzioni avanzate anche a chi possiede periferiche economiche o non professionali. Questo permette di creare un ambiente di lavoro più rapido, personalizzato e produttivo, adattando il mouse alle proprie abitudini quotidiane e alle applicazioni utilizzate. In pratica, anche un mouse di base può diventare uno strumento potente e versatile con il giusto software, senza spendere cifre elevate per modelli da gaming di fascia alta.