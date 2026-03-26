Anche Microsoft ora fa paura a Wall Street: il motivo dietro il crollo in Borsa

Per anni Microsoft è sembrata una delle aziende più solide del settore tech, ma ora anche il gruppo che ha puntato più di tutti su cloud e intelligenza artificiale si trova davanti a un mercato molto meno paziente del previsto.

Il dato che colpisce di più è quello del titolo in Borsa, avviato verso il peggior trimestre degli ultimi 17 anni. Non è solo una questione finanziaria per addetti ai lavori, perché quando una società come Microsoft entra in una fase di forte debolezza, il segnale va ben oltre Wall Street e tocca un tema che riguarda da vicino utenti, imprese e intero settore tecnologico: quanto tempo il mercato è disposto ad aspettare prima di vedere risultati concreti dalla corsa all’intelligenza artificiale.

Negli ultimi mesi Microsoft ha continuato a presentarsi come una delle aziende meglio posizionate per sfruttare la nuova ondata dell’AI. La crescita del cloud, il legame con OpenAI, l’integrazione di Copilot nei prodotti e la spinta su Azure hanno rafforzato questa immagine. Eppure, proprio mentre il racconto sull’AI si faceva più forte, è aumentata anche la pressione degli investitori, meno interessati alle promesse di lungo periodo e molto più concentrati sul rapporto tra spese, margini e ritorni immediati.

Perché il mercato sta punendo Microsoft

Il punto non è che Microsoft stia andando male nei suoi numeri operativi. Anzi, i conti recenti hanno mostrato ancora una volta una macchina molto redditizia, con ricavi in crescita e un business che continua a macinare risultati robusti. Il problema è che oggi questo non basta più. Quando un’azienda investe somme enormi in infrastrutture, data center e capacità di calcolo per sostenere l’AI, il mercato vuole capire in fretta se quella spesa si tradurrà davvero in crescita più veloce e utili ancora più alti.

È qui che si è aperta la crepa. Microsoft ha difeso la sua strategia, spiegando che le risorse impiegate oggi servono a costruire un vantaggio che potrà pesare negli anni, ma molti investitori stanno guardando soprattutto al breve periodo. Il dubbio che circola è semplice: la società sta spendendo moltissimo, ma la monetizzazione dell’intelligenza artificiale procede con una velocità sufficiente a giustificare tutta questa corsa?

Nel caso di Azure, uno dei motori principali della storia Microsoft, il mercato si è mostrato particolarmente sensibile. Anche quando la crescita resta elevata, basta che non superi certe aspettative implicite perché la reazione diventi fredda. Questo succede perché attorno ai grandi gruppi tech si è creato un clima in cui non è più sufficiente crescere bene: bisogna convincere di poter crescere meglio e più in fretta della concorrenza, senza dare l’idea di bruciare troppo capitale nel frattempo.

La questione AI non è più solo entusiasmo

Fino a poco tempo fa, parlare di AI bastava quasi da solo a sostenere entusiasmo e valutazioni elevate. Ora il clima è cambiato. Gli investitori stanno iniziando a distinguere tra chi beneficia subito della corsa all’intelligenza artificiale e chi, invece, sta ancora costruendo la base industriale e commerciale per trasformarla in guadagni più visibili. In questo momento Microsoft si trova proprio in mezzo a questa tensione.

Da una parte ha una posizione fortissima, perché dispone di prodotti diffusi ovunque, clienti aziendali fidelizzati e una presenza centrale nell’infrastruttura digitale globale. Dall’altra parte, però, deve dimostrare che tutta questa potenza si tradurrà in una crescita percepita come sufficiente dal mercato. È una differenza sottile ma decisiva: non basta essere credibili, bisogna tornare a sembrare anche immediatamente redditizi nella nuova fase dell’AI.

Per le persone comuni questo discorso può sembrare lontano, ma in realtà tocca la vita quotidiana più di quanto sembri. Le scelte di Microsoft influenzano il ritmo con cui cambiano strumenti di lavoro, software, servizi cloud, funzioni integrate in Windows e applicazioni usate ogni giorno da milioni di persone. Se il mercato comincia a mettere in discussione il modo in cui queste trasformazioni vengono finanziate, il riflesso non resta confinato tra analisti e azionisti.

Non è una crisi classica, ma un test molto serio

Il trimestre peggiore degli ultimi 17 anni non racconta per forza un’azienda in crisi strutturale. Racconta piuttosto un passaggio delicato, in cui anche un colosso come Microsoft deve fare i conti con un mercato diventato più esigente, meno disposto a premiare la sola prospettiva futura. È un test severo, perché arriva proprio nel momento in cui l’azienda vuole guidare la trasformazione tecnologica più importante degli ultimi anni.

Alla fine la vera domanda non è se Microsoft resterà centrale nel mondo tech, ma quanto velocemente riuscirà a convincere tutti che la sua enorme scommessa sull’intelligenza artificiale sta già producendo il tipo di risultati che Wall Street vuole vedere. Ed è una domanda che, da qui in avanti, peserà molto più di qualsiasi slogan sull’AI.