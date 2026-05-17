SpaceX accelera verso la Borsa: Nasdaq nel mirino a metà giugno

SpaceX starebbe stringendo i tempi per la quotazione in Borsa, con il Nasdaq come destinazione e una finestra che, nelle indiscrezioni, punta a metà giugno e a tappe già calendarizzate.

La sequenza ipotizzata è precisa: un possibile annuncio già dalla prossima settimana, un roadshow per incontrare investitori a partire dal 4 giugno e la vendita delle azioni con partenza indicativa l’11 giugno, con l’obiettivo di arrivare alla quotazione entro il 12 giugno. È un’accelerazione rispetto a quanto circolava nei mesi scorsi, quando la finestra sembrava spostata più avanti, tra fine giugno e inizio luglio.

Per i lettori comuni la domanda è semplice: perché conta? Perché un’IPO di SpaceX, se confermata, trasformerebbe una delle aziende più chiacchierate del settore spaziale in un titolo potenzialmente accessibile al grande pubblico, con tutti i riflessi del caso su mercati, risparmio e attenzione mediatica. Allo stesso tempo, l’operazione resterebbe complessa: prima del “click” per comprare azioni, c’è un percorso fatto di documenti, incontri e aspettative che spesso spostano le valutazioni in modo brusco.

Le cifre e l’attenzione degli investitori

Le indiscrezioni parlano di un’offerta che potrebbe puntare a raccogliere fino a 75 miliardi di dollari, con una valutazione in area 1,75 trilioni. Numeri enormi, che da soli spiegano perché l’operazione stia generando così tanto rumore. Nello stesso flusso di voci, si cita anche l’interesse di un grande nome della finanza: BlackRock starebbe valutando un investimento tra 5 e 10 miliardi di dollari nell’IPO.

Per chi segue i mercati senza essere un professionista, vale ricordarlo: una valutazione “attesa” non è una garanzia e un interesse potenziale non equivale a un impegno definitivo. Ma questi dettagli indicano che, se il dossier dovesse davvero arrivare al traguardo, l’IPO potrebbe catalizzare capitali e attenzione come poche altre.

Obiettivi sempre più grandi, e più controversi

Dietro alle cifre ci sono anche ambizioni che allargano il perimetro di SpaceX. A gennaio l’azienda ha presentato una domanda per lanciare un milione di satelliti con l’idea di creare un “orbital data center”. Poco dopo, a febbraio, Elon Musk ha indicato un cambio di priorità: puntare prima a costruire una città lunare, invece di concentrarsi subito sulla colonizzazione di Marte.

Questi obiettivi hanno un impatto pratico anche per chi non sogna lo spazio: più satelliti significano potenzialmente più servizi, più infrastrutture e più interrogativi su traffico orbitale e sostenibilità. E un cambio di rotta strategico può influenzare tempi, costi e narrazione che circonda l’azienda, elementi che in una quotazione pesano quanto i conti.

Il nodo xAI e l’effetto “gruppo Musk”

Un altro tassello citato nelle indiscrezioni è l’acquisizione di xAI da parte di SpaceX, avvenuta all’inizio di quest’anno. Se e quanto questa mossa possa incidere sulla valutazione è parte del dibattito: integrare un’azienda legata all’AI può ampliare le aspettative degli investitori, ma anche rendere più difficile capire dove finisca lo “spazio” e dove inizi il resto.

In ogni caso, se il calendario di giugno verrà confermato, le prossime settimane saranno decisive: tra annunci, roadshow e possibile debutto, il mercato avrà presto indicazioni più concrete su cosa SpaceX intende davvero offrire e a quali condizioni.