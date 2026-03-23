Carta d'identità elettronica: la nuova truffa che ti mette nei guai senza che te ne accorgi

Si patrla molto ultimamente della carta di identità elettronica e della nuova truffa che mette veramente nei guai ogni malcapitato.

La carta d’identità elettronica può risultare perfettamente integra, ma non esserlo davvero. In diversi controlli effettuati dalle forze dell’ordine sono emersi documenti apparentemente normali, privi però del microchip interno. È un dettaglio che non si vede subito, ma che cambia completamente il valore del documento.

Il microchip rimosso e riutilizzato: come funziona la truffa

Il fenomeno riguarda la sottrazione del chip dalla CIE attraverso strumenti di precisione. La plastica resta quasi intatta, mentre la componente elettronica viene separata senza danneggiarsi. Questo consente di riutilizzare il chip su supporti contraffatti.

Non si tratta di episodi isolati. I casi segnalati in diverse province – tra cui Vicenza, Mantova, Perugia e Macerata – indicano una diffusione concreta. Le modalità sono simili: documenti recuperati senza chip durante controlli o indagini mirate.

Il chip sottratto entra poi in un circuito parallelo, spesso su canali digitali difficili da tracciare. Qui viene venduto e riutilizzato per costruire identità apparentemente valide.

Perché il chip è il vero bersaglio

La parte elettronica della carta contiene i dati verificati dal sistema. Nei controlli automatizzati, è il chip a essere letto, non solo la parte visiva del documento.

Questo significa che un documento falso, se dotato di chip autentico, può superare diversi controlli. È il motivo per cui questi componenti hanno valore nel mercato illegale.

Le applicazioni sono concrete. Con un chip valido è possibile effettuare check-in in strutture ricettive, attivare SIM telefoniche, avviare procedure di apertura conto o accedere a servizi online. In alcuni casi, se associato al PIN, il chip può consentire l’accesso a piattaforme della pubblica amministrazione.

Le conseguenze per chi subisce il furto

Chi si ritrova con una CIE manomessa può non accorgersene subito. Il documento continua a esistere fisicamente, ma perde la sua funzione digitale.

I problemi emergono quando qualcuno utilizza quel chip. Possono comparire operazioni non riconosciute, attivazioni di servizi o accessi anomali. La difficoltà principale è dimostrare di non essere l’autore di quelle azioni, perché il sistema registra dati autentici.

Le procedure di verifica richiedono tempo. In alcuni casi si aggiungono blocchi temporanei di servizi o richieste di chiarimenti da parte di enti e operatori.

I segnali da non ignorare

Ci sono alcuni elementi che possono indicare una possibile manomissione. La carta non viene letta tramite NFC da smartphone o dispositivi abilitati. Sono presenti piccole anomalie fisiche, come sollevamenti del rivestimento o segni nella zona interna.

I dati non risultano coerenti durante una lettura elettronica rispetto a quelli visibili.

Non sempre questi segnali sono evidenti, ma rappresentano i primi indizi di un problema. Le indagini indicano una struttura articolata. In alcuni casi sono coinvolti soggetti che raccolgono i chip, in altri intermediari che li rivendono. Il passaggio avviene tra più regioni e, secondo gli investigatori, anche oltre i confini nazionali.

Le autorità stanno cercando di ricostruire i flussi e individuare i punti di scambio. Parallelamente si valutano modifiche ai sistemi di sicurezza, come meccanismi di tracciamento più avanzati o notifiche sugli utilizzi del documento.

Cosa cambia nell’uso quotidiano della CIE

La carta d’identità elettronica non è più solo un documento fisico. È uno strumento utilizzato per accedere a servizi digitali, spesso senza controlli diretti da parte di un operatore.

Questo comporta una maggiore esposizione in caso di manomissione. Anche senza smarrimento del documento, una parte può essere sottratta e riutilizzata.

Per questo, quando la carta smette di funzionare correttamente o presenta anomalie, è opportuno verificare subito. Il tempo tra la sottrazione e l’utilizzo del chip può essere breve.

La gestione dell’identità passa sempre più da componenti invisibili. E quando qualcosa non funziona, non è sempre immediato capire dove sia il problema.