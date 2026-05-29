La banconota da 0 euro esiste davvero: la BCE ha spiegato a cosa serve veramente

Stampata sulla stessa carta in puro cotone delle banconote reali e dotato di filigrana, ologramma, microscritture ed elementi UV. L’unica differenza sostanziale sta nel valore: questo biglietto è un souvenir, privo di validità legale e inutilizzabile come mezzo di pagamento.

Cos’è la banconota da 0 euro

L’idea è nata nel 2015 per mano di Richard Faille, imprenditore francese già attivo nel mondo delle monete commemorative. La banconota da 0 euro è diventata rapidamente un oggetto da collezione: alcune tirature limitate raggiungono oggi cifre molto più elevate rispetto ai 2-3 euro del prezzo iniziale. Queste banconote non si trovano nelle banche, ma principalmente in negozi di souvenir, musei e siti turistici. Alcune edizioni più curate arrivano a costare anche 8 euro, in particolare quelle vendute online.

Dal punto di vista tecnico, la banconota replica fedelmente gli elementi di sicurezza delle euro legali: oltre alla carta in cotone, presenta numerazione progressiva unica, strisce di sicurezza, microstampe e ologrammi. La BCE ha autorizzato la stampa solo perché il valore “0” e la dicitura “souvenir” rendono evidente che non si tratta di denaro reale. L’emissione viene affidata a aziende private accreditate, come la francese Oberthur, garantendo standard di sicurezza elevati simili a quelli delle banconote ufficiali.

Il fascino di questi biglietti va oltre la mera riproduzione: collezionisti e appassionati apprezzano la varietà dei soggetti, dai monumenti iconici come Torre Eiffel e Colosseo, ai personaggi storici come JFK e Freddie Mercury, fino a serie dedicate a eventi o film cult. Alcuni servizi permettono persino di stampare immagini personalizzate sulla banconota, aumentando l’attrattiva per chi cerca un pezzo unico.

La popolarità delle banconote da 0 euro è in crescita perché combinano rarità, qualità e personalizzazione. Le tirature limitate e lo stato di conservazione influenzano il valore di mercato, mentre l’estetica e la precisione tecnica ne fanno oggetti interessanti anche per chi non è collezionista esperto. Non è solo un souvenir: è una mini opera di numismatica moderna, che affascina chiunque apprezzi dettagli e fedeltà delle riproduzioni.

In sintesi, la banconota da 0 euro serve a collezionare e ricordare, non a spendere. La BCE ne regola l’autorizzazione, garantendo la distinzione dai veri euro, mentre il mercato offre pezzi in vendita accessibili a tutti. L’oggetto unisce curiosità, design e precisione tecnica, trasformando un semplice “0” in un simbolo tangibile del collezionismo europeo contemporaneo.