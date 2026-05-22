Questi buoni fruttiferi postali rendono il 5%: chi può richiederli e il possibile guadagno

Il motivo è legato soprattutto ai nuovi rendimenti aggiornati, che in alcuni casi arrivano fino al 5% annuo nel periodo finale di maturazione del titolo. Una percentuale che ha attirato l’interesse di molti genitori e non solo.

Chi può richiedere i buoni fruttiferi postali per minori

Questa tipologia di investimento è pensata esclusivamente per bambini e ragazzi non ancora maggiorenni. Possono essere attivati fino a quando il destinatario non raggiunge una determinata soglia di età e sono costruiti per accompagnare il minore fino al compimento dei 18 anni.

La sottoscrizione può essere effettuata da genitori, tutori, familiari oppure altre persone maggiorenni, a seconda della modalità scelta. L’obiettivo è semplice: versare una somma oggi e lasciarla crescere nel tempo fino alla maggiore età del beneficiario.

Uno degli aspetti che rende questi strumenti molto apprezzati è la presenza della garanzia dello Stato italiano, elemento che per molti risparmiatori rappresenta un fattore importante nella scelta di un investimento destinato ai figli.

Inoltre, non sono previste commissioni per la sottoscrizione o per il rimborso del capitale.

Quanto si può guadagnare con il rendimento al 5%

La percentuale del 5% ha attirato l’attenzione, ma c’è un aspetto che deve essere compreso bene. Il rendimento non viene applicato indistintamente a tutta la durata dell’investimento, ma dipende dagli anni effettivi di possesso del titolo.

Questo significa che la redditività cambia in base all’età del minore al momento dell’acquisto.

Facciamo un esempio pratico. Se il buono viene sottoscritto quando il bambino è molto piccolo, il capitale maturerà interessi per molti anni seguendo una progressione crescente. Se invece il titolo viene aperto in una fase più avanzata, come durante l’adolescenza, il periodo disponibile sarà più breve e verrà applicato un diverso livello di rendimento.

Per capire meglio il potenziale risultato, immaginiamo un investimento iniziale di 5.000 euro effettuato diversi anni prima della maggiore età. Grazie alla capitalizzazione degli interessi e ai rendimenti previsti nel corso del tempo, la cifra finale potrebbe aumentare in modo significativo.

Un ulteriore vantaggio riguarda la fiscalità. Gli interessi maturati beneficiano di una tassazione ridotta rispetto a molte altre forme di investimento, caratteristica che può migliorare il rendimento netto finale.

Per chi desidera costruire un piccolo capitale per università, patente, viaggi o primi progetti futuri dei figli, questi strumenti continuano a rappresentare una delle soluzioni più considerate dalle famiglie italiane.