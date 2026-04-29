Android 17 si fa vedere sugli Xiaomi: cosa sapere prima di provarlo

Android 17 inizia ad arrivare anche su alcuni smartphone Xiaomi, ma questa prima apertura non va confusa con un aggiornamento stabile per tutti.

Il programma di accesso anticipato riguarda per ora pochi modelli e nasce soprattutto per sviluppatori, tester e utenti esperti che vogliono provare in anticipo la prossima versione del sistema operativo. Per chi usa lo smartphone principale ogni giorno, invece, la prudenza resta la scelta più sensata.

La novità riguarda Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi e Xiaomi 15T Pro. Sono questi i dispositivi indicati per la Developer Preview di Android 17, una build che permette di verificare compatibilità, funzioni e comportamento del sistema prima del rilascio stabile. Il fatto che il programma sia partito non significa però che Android 17 sia già pronto per l’uso quotidiano.

Una beta pensata per testare, non per tutti

Le versioni di prova come questa possono contenere bug, rallentamenti, problemi con alcune app e funzioni non ancora rifinite. È normale: servono proprio a raccogliere segnalazioni e correggere errori prima della distribuzione più ampia. Per questo Xiaomi non consiglia l’installazione sul telefono principale, soprattutto se viene usato per lavoro, pagamenti, foto, chat o autenticazione bancaria.

Il rischio non riguarda solo qualche piccolo malfunzionamento. L’installazione della ROM può comportare la cancellazione dei dati presenti sul dispositivo, quindi il backup diventa indispensabile prima di qualunque tentativo. Inoltre, ogni modello deve trovarsi su una versione software compatibile, con una determinata patch di sicurezza, altrimenti la procedura può non andare a buon fine.

Si può tornare indietro, ma non è una passeggiata

Xiaomi mette a disposizione anche ROM di rollback, cioè pacchetti per tornare a una versione stabile del sistema nel caso qualcosa non funzioni come previsto. È una rete di sicurezza importante, ma non elimina la complessità dell’operazione. Chi non ha familiarità con flash manuali, recovery e procedure di ripristino dovrebbe evitare di improvvisare.

Il punto è che questa fase non è pensata per chi vuole semplicemente “avere Android 17 prima degli altri”. È più adatta a sviluppatori che devono verificare le proprie app, a utenti avanzati e a chi può permettersi di usare un secondo telefono per i test. Sul dispositivo usato ogni giorno, una beta instabile può creare più problemi che vantaggi.

Il programma Android 17 si allarga

L’ingresso di Xiaomi conferma che il ciclo di test di Android 17 sta diventando più ampio. Altri marchi, tra cui Motorola, OnePlus e OPPO, hanno già avviato prove su modelli selezionati, mentre Google continua a lavorare sulle versioni beta per i Pixel. È il passaggio normale prima del rilascio stabile, atteso nei prossimi mesi.

Per gli utenti italiani, però, la notizia va letta con realismo. Anche quando Android 17 sarà pronto, i tempi di arrivo varieranno in base a modello, mercato, operatore e personalizzazione del produttore. Chi ha uno Xiaomi compatibile può seguire gli sviluppi, ma per ora la scelta più sicura resta attendere una versione stabile, evitando rischi inutili su uno smartphone usato tutti i giorni.