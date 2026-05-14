Android 17 vuole fermare lo scroll infinito: cos’è Pause Point

Android 17 prova a mettere un piccolo ostacolo tra l’abitudine di aprire un’app e lo scroll infinito che spesso ruba tempo, attenzione e sonno.

La nuova funzione si chiama Pause Point e nasce dentro gli strumenti di Benessere digitale, con l’obiettivo di rendere meno automatico l’accesso ad app come social, video brevi e piattaforme che trattengono a lungo gli utenti.

Il funzionamento è semplice: quando si prova ad aprire un’app considerata distraente, Android mostra una pausa di circa 10 secondi prima dell’accesso. In quel breve intervallo può proporre un esercizio di respirazione, un timer, alcune foto preferite o app alternative. L’idea non è bloccare tutto, ma costringere l’utente a chiedersi se sta aprendo davvero quell’app o se lo sta facendo per pura abitudine.

Perché Google punta sul freno prima dell’app

Il doomscrolling nasce spesso da gesti minuscoli: si sblocca il telefono, si tocca l’icona di Instagram, TikTok o YouTube e ci si ritrova dopo mezz’ora ancora lì, tra Reels e Shorts. Pause Point prova a intervenire proprio in quel momento iniziale, prima che l’app si apra e prima che l’algoritmo inizi a mostrare nuovi contenuti. È un approccio diverso dai classici limiti di utilizzo, perché agisce sul gesto automatico e non solo sul tempo già consumato.

La differenza è importante. I timer tradizionali arrivano spesso quando l’utente ha già passato troppo tempo dentro l’app, e possono essere rimandati con un tocco. Pause Point, invece, inserisce una piccola frizione all’inizio: abbastanza breve da non sembrare una punizione, ma sufficiente per rendere più consapevole l’apertura di un’app. Google parla infatti di una scelta fatta con intenzione, non di un blocco rigido imposto dal sistema.

Non risolve tutto, ma può aiutare

La funzione può essere utile soprattutto la sera, quando lo smartphone diventa il modo più facile per riempire qualche minuto e finisce per spostare in avanti l’orario del sonno. Un ritardo di 10 secondi non cancella il problema dello scroll infinito, ma può bastare per interrompere il pilota automatico e scegliere un’alternativa più leggera, come un podcast, una lettura o semplicemente mettere giù il telefono.

C’è anche un dettaglio pensato per evitare decisioni impulsive: per disattivare Pause Point, Google prevede il riavvio del telefono. Non è una barriera impossibile, ma aggiunge tempo alla scelta e riduce la tentazione di spegnere tutto appena compare la prima pausa. Resta da capire quanto gli utenti lo useranno davvero e quante app verranno configurate come distraenti, perché nessuno strumento funziona se viene ignorato dopo due giorni.

Android 17 non elimina quindi Reels, Shorts o le app che catturano attenzione, ma prova a cambiare il punto in cui intervenire. Invece di rimproverare l’utente dopo ore di schermo, gli chiede di fermarsi prima. È una differenza piccola, ma nel rapporto quotidiano con lo smartphone potrebbe pesare più di molte funzioni appariscenti.