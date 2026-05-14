Google, la funzione 'Fonti Preferite' danneggia la privacy? La risposta del tecnico non lascia dubbi

Con l’introduzione della funzione Fonti preferite su Google, gli utenti possono ora personalizzare ulteriormente la loro esperienza di ricerca, dando maggiore visibilità ai siti di informazione che considerano più affidabili o pertinenti.

Questa novità, sebbene prometta una gestione più mirata delle notizie, ha sollevato alcune preoccupazioni in merito alla privacy e alla sicurezza dei dati personali. Ma cosa implica realmente questa nuova funzione e in che modo potrebbe influire sulla privacy degli utenti?

Cos’è la funzione Fonti preferite di Google

La funzione Fonti preferite di Google consente agli utenti di scegliere quali siti di notizie desiderano visualizzare con maggiore frequenza nei risultati di ricerca. Una volta selezionate, queste fonti appariranno più spesso nella sezione “Notizie principali” o nella nuova sezione “Dalle tue fonti”, che organizza i contenuti in base alle preferenze espresse. Questo strumento è pensato per migliorare l’esperienza utente, permettendo di concentrarsi su fonti di notizie ritenute più affidabili o di interesse personale, senza escludere completamente gli altri siti.

Una delle principali preoccupazioni riguarda il possibile compromesso della privacy. In effetti, Google ha sottolineato che, pur consentendo una personalizzazione dei contenuti, la funzione non modifica in modo sostanziale la natura della ricerca. Gli utenti continueranno a visualizzare articoli provenienti da diversi editori e i criteri di selezione dei risultati rimarranno basati su pertinenza, autorevolezza e rilevanza. Tuttavia, la personalizzazione, sebbene limitata, implica che Google raccoglierà dati sulle preferenze degli utenti, come i siti scelti e la frequenza con cui si interagisce con determinati contenuti.

Cosa dicono gli esperti di privacy

La risposta degli esperti in materia di privacy è chiara: la funzione di Fonti preferite non comporta un aumento significativo del rischio per la privacy, ma è essenziale che gli utenti siano consapevoli di come vengono trattati i loro dati. In effetti, la personalizzazione, che permette di monitorare e registrare le preferenze individuali, è un comportamento comune in molti servizi online, inclusi i motori di ricerca. L’aspetto critico sta nel fatto che Google continua a raccogliere informazioni su come gli utenti interagiscono con i contenuti, e ciò potrebbe comportare una profilazione più approfondita.

Gli utenti hanno sempre la possibilità di gestire le loro preferenze. Google consente infatti di modificare e rimuovere le fonti preferite in qualsiasi momento, offrendo un certo grado di controllo sull’esperienza di ricerca e sul trattamento dei dati personali. In questo contesto, il rischio per la privacy non risulta superiore rispetto ad altre pratiche comuni nel settore, come il salvataggio delle preferenze di ricerca e la profilazione per scopi pubblicitari.

Secondo gli esperti, l’uso di Fonti preferite non dovrebbe generare preoccupazioni significative per la privacy, poiché i dati raccolti da Google sono principalmente legati alle preferenze di ricerca e non all’identità personale degli utenti. Google continua infatti a rispettare le normative sulla privacy, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che garantisce che le informazioni raccolte siano trattate in modo sicuro e trasparente.

L’importante, dunque, è essere consapevoli delle impostazioni di privacy e dei dati che si decidono di condividere. Gli utenti hanno il pieno controllo delle proprie scelte e possono accedere facilmente alle impostazioni della privacy per modificare o rimuovere qualsiasi fonte selezionata, se lo desiderano.