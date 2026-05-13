Googlebook non sarà solo Intel: perché i nuovi laptop Android possono cambiare fascia

I futuri Googlebook potrebbero arrivare con chip Intel, MediaTek e Qualcomm, aprendo la strada a laptop Android molto diversi per prezzo e autonomia.

La notizia è interessante perché aggiunge un tassello concreto al progetto Aluminium OS, il sistema con cui Google starebbe preparando una nuova generazione di portatili basati su Android. Se i Googlebook useranno più piattaforme hardware, non saranno tutti uguali: i modelli con chip Intel potrebbero puntare su prestazioni più vicine ai notebook tradizionali, mentre le soluzioni Qualcomm e MediaTek potrebbero privilegiare consumi ridotti, connettività e autonomia.

Per gli utenti comuni questo può fare una grande differenza. I Chromebook hanno avuto successo soprattutto nei modelli economici, ma spesso sono stati percepiti come dispositivi limitati. Un Googlebook con Android, app del Play Store e Gemini integrato potrebbe invece coprire fasce diverse, dal portatile leggero per scuola e navigazione fino a macchine più complete per studio, lavoro e produttività quotidiana.

Perché più chip significano più scelta

Avere più opzioni hardware permette a Google e ai produttori partner di costruire dispositivi con obiettivi diversi. Un laptop economico può usare un processore efficiente per garantire molte ore di batteria, mentre un modello più costoso può puntare su prestazioni superiori e multitasking più fluido. È una strategia più flessibile rispetto a una linea legata a una sola famiglia di chip.

La presenza di Qualcomm sarebbe particolarmente interessante perché riporterebbe al centro il tema dei laptop sempre connessi, con buona autonomia e accensione rapida. MediaTek, invece, potrebbe aiutare Google a mantenere prezzi più accessibili. In entrambi i casi, la sfida sarà far girare bene Android su grande schermo, senza dare l’impressione di usare app pensate solo per smartphone.

La sfida resta il software

Il vero nodo non sarà soltanto il processore. Aluminium OS dovrà dimostrare di essere più di un Android ingrandito: serviranno finestre gestite bene, app ottimizzate, supporto a tastiera e mouse, browser completo e integrazione credibile con Gemini. Senza questi elementi, anche un buon hardware rischierebbe di sembrare un compromesso rispetto a Windows, macOS o ChromeOS.

Per Google, però, la possibilità di usare più chip è un segnale importante. Significa che i Googlebook potrebbero nascere come categoria ampia, non come esperimento limitato a pochi modelli. Se il progetto verrà confermato, la partita non sarà solo contro i Chromebook attuali, ma contro l’idea stessa di laptop economico: meno dipendente dal browser, più vicino alle app Android e più integrato con l’AI.