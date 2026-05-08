Google prepara Remy, l’agente AI che potrebbe seguire lavoro, scuola e vita quotidiana

Raffaele Moauro
Pubblicato il 8 mag 2026
Google prepara Remy, l’agente AI che potrebbe seguire lavoro, scuola e vita quotidiana

Google starebbe testando un nuovo agente AI pensato per andare oltre le semplici risposte e seguire l’utente nelle attività di lavoro, studio e vita quotidiana.

Il nome in codice sarebbe Remy e, almeno secondo le informazioni emerse finora, il progetto avrebbe un’ambizione chiara: trasformare Gemini in qualcosa di più vicino a un assistente personale sempre attivo, capace non solo di conversare, ma anche di osservare ciò che conta, imparare preferenze e intervenire in modo più utile dentro l’ecosistema Google.

Il punto da chiarire subito è che Remy non sarebbe un normale chatbot. Un chatbot risponde a una domanda, riassume un testo, scrive una mail o aiuta a generare contenuti. Un agente AI, invece, punta a fare un passo ulteriore: può seguire un obiettivo, collegare informazioni diverse, proporre azioni e, in alcuni casi, completare attività al posto dell’utente. È qui che la partita diventa più interessante, perché Google ha già Gmail, Calendar, Drive, Docs, Android, Chrome e molti altri servizi usati ogni giorno da milioni di persone.

Secondo le indiscrezioni, Remy sarebbe descritto internamente come un agente personale attivo 24 ore su 24, pensato per lavoro, scuola e vita quotidiana. La formula è molto più ampia rispetto alle funzioni AI viste finora, spesso limitate a un’app o a un singolo compito. In teoria, un sistema di questo tipo potrebbe ricordare una scadenza, collegarla a una mail ricevuta, suggerire un documento da preparare e aiutare a organizzare il calendario senza costringere l’utente a passare manualmente da un servizio all’altro.

Perché Remy sarebbe diverso da Gemini

Gemini oggi è già presente in molte aree dell’universo Google, ma resta spesso legato a funzioni riconoscibili: scrivere, riassumere, cercare informazioni, aiutare con un documento o rispondere a una richiesta. Remy, invece, sembrerebbe puntare su una integrazione più profonda, dove l’intelligenza artificiale non aspetta soltanto una domanda, ma prova a capire quali attività seguire e quali informazioni possono essere utili in un certo momento.

Un esempio pratico aiuta a capire la differenza. Se un utente riceve una mail su una riunione, ha un documento condiviso da leggere e una scadenza fissata in calendario, un assistente tradizionale può aiutare su ciascun pezzo separatamente. Un agente come Remy potrebbe invece collegare quei segnali e proporre una sequenza di azioni: preparare un riepilogo, ricordare i punti da discutere, suggerire quando lavorarci e magari recuperare materiali collegati da Drive.

Lavoro da casa con assistente AI

Remy potrebbe collegare email, agenda e promemoria – Webnews.it

È proprio questo passaggio a rendere gli agenti AI così delicati. Più un assistente diventa utile, più deve avere accesso a dati personali, abitudini, documenti e comunicazioni. Per Google il vantaggio sarebbe enorme, perché dispone già di un ecosistema molto ricco; allo stesso tempo, il tema della privacy diventerebbe centrale, soprattutto se Remy dovesse davvero imparare preferenze e monitorare ciò che l’utente considera importante.

Il contesto: la corsa agli agenti AI

La possibile nascita di Remy si inserisce in una fase in cui le grandi aziende tecnologiche stanno spostando l’attenzione dai chatbot agli agenti. La differenza non è solo tecnica, ma riguarda il modo in cui l’AI entra nella giornata delle persone. Un assistente che risponde bene è utile; un agente capace di gestire attività complesse può diventare molto più presente, soprattutto in ambito professionale e scolastico.

Google avrebbe anche ridimensionato parte del lavoro legato a Project Mariner, il progetto orientato ad agenti capaci di muoversi nel browser. Remy sembrerebbe andare in una direzione più ampia, meno vincolata alla sola navigazione web e più legata ai servizi che gli utenti usano già ogni giorno. È una scelta comprensibile: per competere davvero sugli agenti AI, Google deve sfruttare il proprio ecosistema di app, non limitarsi a inseguire strumenti esterni.

Per gli utenti comuni, la promessa è semplice da capire ma difficile da realizzare bene: meno passaggi manuali, meno informazioni disperse e più aiuto nei momenti in cui serve prendere decisioni o completare attività ripetitive. Per esempio, Remy potrebbe avere senso nella gestione di studio, viaggi, appuntamenti, documenti, email e attività familiari, purché resti trasparente su ciò che vede e su ciò che può fare.

Per ora resta un progetto da trattare con prudenza

Al momento non c’è una conferma pubblica di lancio, né è chiaro se Remy diventerà un prodotto disponibile per tutti o resterà uno strumento interno. Il fatto che venga descritto come un sistema per lavoro, scuola e vita quotidiana lascia pensare a un possibile uso più ampio, ma parlare già di arrivo imminente sarebbe eccessivo. La parola chiave, per ora, resta indiscrezione.

Se Google dovesse presentare Remy o anche solo anticiparne la direzione, il messaggio sarebbe comunque forte: l’intelligenza artificiale non vuole più restare confinata nella casella di testo. Il prossimo passo potrebbe essere un assistente capace di muoversi tra app, documenti, mail e calendario con una memoria più personale. Una prospettiva utile, ma anche da osservare con attenzione, perché un agente sempre presente può semplificare la giornata solo se l’utente mantiene controllo, chiarezza e possibilità di scegliere quando farlo intervenire.

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