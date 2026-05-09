Google TV porta gli Shorts nella home: la schermata rischia di diventare più caotica

Google TV si prepara a portare i video brevi direttamente nella schermata iniziale, aggiungendo nuovi contenuti a una home già molto ricca di suggerimenti.

La novità riguarda una nuova riga dedicata ai video brevi, pensata per mostrare contenuti personalizzati in stile YouTube Shorts accanto ai consigli di film, serie e app di streaming. L’idea è semplice: rendere la home di Google TV più dinamica e più vicina alle abitudini maturate sugli smartphone. Il risultato, però, potrebbe non piacere a tutti, soprattutto a chi usa la TV per scegliere rapidamente cosa guardare senza passare da un flusso continuo di suggerimenti.

Negli ultimi anni le interfacce delle smart TV sono diventate sempre più dense. Non mostrano soltanto le app installate, ma anche raccomandazioni, contenuti in evidenza, anteprime, film sponsorizzati e proposte legate ai servizi di streaming. L’arrivo dei video verticali aggiunge un ulteriore livello a questa logica: la schermata iniziale non è più solo un punto di accesso, ma uno spazio dove trattenere l’utente ancora prima che apra un’app.

Una home sempre più simile ai social

Il passaggio è interessante perché sposta sulla TV una dinamica tipica dei social: contenuti brevi, rapidi da consumare e scelti in base agli interessi dell’utente. Su uno smartphone questa esperienza è ormai normale, ma sul televisore può risultare diversa. Lo schermo del salotto è spesso condiviso da famiglie, bambini, ospiti e persone con gusti molto diversi, quindi una riga di video consigliati può diventare più visibile e più invasiva rispetto a quanto accade su un telefono personale.

Google punta chiaramente a rendere Google TV un ambiente più attivo, capace di proporre contenuti anche quando l’utente non ha ancora deciso cosa vedere. Da un lato può essere comodo, perché una buona raccomandazione riduce il tempo passato a cercare un film o una serie. Dall’altro, però, aumenta il rischio di una home meno pulita, dove l’attenzione viene divisa tra streaming, clip brevi e suggerimenti automatici.

Il problema non sono solo gli Shorts

Il punto non è stabilire se i video brevi siano utili o fastidiosi in assoluto. Il tema vero è il controllo sull’esperienza. Chi accende la TV spesso vuole arrivare subito a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube o a un contenuto già scelto. Se la home diventa troppo orientata alla scoperta continua, l’utente potrebbe percepirla come una schermata più affollata che utile, soprattutto se le nuove sezioni non saranno facili da ignorare.

La novità arriverà inizialmente in mercati selezionati e non è detto che tutti gli utenti italiani la vedano subito nello stesso modo. Resta però chiara la direzione: Google TV vuole diventare meno neutra e più personalizzata, con AI, suggerimenti e contenuti brevi sempre più presenti. Per alcuni sarà un vantaggio, per altri l’ennesimo segnale che anche la TV sta perdendo un po’ della sua semplicità.