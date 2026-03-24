Android Auto non funziona più per molti utenti: tra i telefoni colpiti c’è anche il Galaxy S26

Per molti utenti Android Auto è diventato uno strumento quotidiano quasi indispensabile, ed è proprio per questo che i problemi emersi in queste ore stanno facendo tanto rumore, soprattutto perché tra i telefoni coinvolti ci sono anche modelli molto recenti come i nuovi Galaxy S26.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando da più parti e raccontano uno scenario abbastanza chiaro: Android Auto in molti casi non riesce più a collegarsi correttamente all’auto, oppure si avvia in modo instabile, con schermate nere, riconnessioni casuali o mancato avvio dell’interfaccia sul display del veicolo. Le lamentele arrivano da utenti con smartphone diversi, ma uno dei modelli più citati nelle ultime ore è proprio il Samsung Galaxy S26.

Il punto che preoccupa di più è che non sembra esserci ancora una causa unica e confermata. In alcuni casi il problema riguarda la connessione cablata, in altri quella wireless, mentre per alcuni utenti tutto ha iniziato a non funzionare dopo gli aggiornamenti software più recenti. Al momento non risultano commenti ufficiali risolutivi da parte di Google o Samsung.

Perché il Galaxy S26 è finito al centro delle segnalazioni

Il nuovo Galaxy S26 è uno degli smartphone più discussi in questa fase perché diversi utenti raccontano di aver collegato senza problemi il telefono precedente alla stessa auto, salvo poi ritrovarsi con Android Auto inutilizzabile dopo il passaggio al nuovo modello. In alcuni casi il Bluetooth funziona, ma quando dovrebbe partire Android Auto il sistema si blocca o non completa la connessione.

Questa dinamica fa pensare che il problema non dipenda sempre dall’auto o dal cavo, ma possa essere legato a una combinazione tra software del telefono, versione di Android Auto e impostazioni di sicurezza. Alcuni utenti riferiscono di aver ottenuto miglioramenti dopo patch recenti o tornando temporaneamente a versioni precedenti dell’app, ma non esiste ancora una soluzione valida per tutti.

Non riguarda solo Samsung

Il caso non sembra limitato ai telefoni Samsung. Anche diversi possessori di Google Pixel hanno segnalato problemi, soprattutto dopo gli aggiornamenti distribuiti a marzo. In alcuni casi viene indicato come possibile fattore la funzione Advanced Protection, che potrebbe interferire con il collegamento quando il telefono è bloccato, impedendo ad Android Auto di avviarsi come dovrebbe.

Questo allarga molto il quadro, perché suggerisce che il malfunzionamento non sia confinato a un singolo produttore. Più che un difetto hardware, sembra emergere un problema di compatibilità software che colpisce modelli diversi e situazioni diverse, rendendo ancora più difficile capire subito da dove nasce l’errore.

Cosa possono fare gli utenti nell’attesa

Nell’assenza di una correzione ufficiale, gli utenti stanno provando diverse strade. Nei thread di supporto vengono citati controlli sul cavo USB-C, tentativi con porte diverse dell’auto, pulizia di cache e dati dell’app, aggiornamenti di sistema e, in alcuni casi, ritorno a versioni meno recenti di Android Auto. Sono tentativi che non funzionano sempre, ma che in alcune situazioni hanno permesso di ripristinare almeno in parte il collegamento.

Chi usa Android Auto tutti i giorni per navigazione, chiamate o musica si trova però davanti a un disagio concreto: una funzione ormai data per scontata smette improvvisamente di essere affidabile. Ed è proprio questo il problema vero. Quando la connessione con l’auto diventa incerta, il telefono smette di essere un supporto invisibile e torna a essere qualcosa da gestire manualmente, proprio mentre si è in movimento.

Per ora la situazione resta aperta, con segnalazioni in aumento e senza una spiegazione definitiva. Ma il fatto che a essere coinvolti siano anche modelli appena usciti rende la vicenda ancora più delicata, perché trasforma un semplice bug in un problema capace di incidere subito sull’esperienza quotidiana di chi ha appena cambiato smartphone.