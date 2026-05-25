Android Auto oltre Maps e Spotify: le app meno note che possono cambiare un viaggio

Chi usa Android Auto in Italia e all’estero può trovare sul display dell’auto alcune app meno note che, in viaggio, fanno comodo più di quanto si pensi.

Da Discord a Zoom, fino a PlugShare e Weather & Radar: servono per seguire messaggi, partecipare a riunioni audio, cercare colonnine di ricarica e controllare il meteo senza prendere continuamente in mano lo smartphone. Non rimpiazzano i nomi più usati, come Google Maps, Waze o Spotify. Piuttosto, allargano il ventaglio di strumenti disponibili a bordo, in un catalogo che Google negli ultimi anni ha aperto con maggiore decisione agli sviluppatori. Il paletto, però, resta uno: tutto deve essere pensato per una guida prudente, con comandi rapidi, voce e schermate ridotte all’essenziale.

Messaggi e riunioni in auto: cosa permettono davvero Discord e Zoom

Tra le integrazioni meno scontate di Android Auto c’è Discord, app nata soprattutto tra gamer e community online, poi diventata anche un punto d’incontro per gruppi di lavoro informali, server tematici e chat veloci. In auto, però, non bisogna aspettarsi l’app completa: non si naviga liberamente tra i server, non ci sono canali vocali, né gestione di contenuti multimediali o emoji personalizzate. Quello che si può fare è più semplice, ma utile: ascoltare la lettura dei messaggi ricevuti, comprese chat dirette e notifiche dai server, e rispondere dettando il testo. Una funzione discreta, quasi nascosta. Ma per chi deve seguire aggiornamenti rapidi da un gruppo di lavoro o da una community mentre è in viaggio può bastare.

Più legata al lavoro è Zoom su Android Auto, entrata nel catalogo alla fine del 2023. L’app permette di avviare o raggiungere riunioni già fissate, ma solo in modalità audio. La voce passa dall’impianto dell’auto, come in una normale telefonata. Sul display restano pochi comandi: microfono, chiusura della chiamata e calendario con gli appuntamenti in arrivo. Niente video, niente effetto ufficio su quattro ruote. È una scelta precisa. Google, nelle linee guida per le app in auto, ha ribadito più volte che la priorità è ridurre le distrazioni. Qui il principio è chiaro: si partecipa se necessario, ma senza trasformare il cruscotto in un computer portatile.

Ricariche EV e meteo in tempo reale: PlugShare e Weather & Radar nei viaggi lunghi

Per chi guida un’auto elettrica, PlugShare può diventare una delle app più utili da avere su Android Auto. Il servizio mostra le mappe delle colonnine, le informazioni sui connettori compatibili, la disponibilità e le recensioni lasciate dagli utenti. Dallo schermo dell’auto si possono cercare i punti di ricarica vicini, controllare valutazioni e dettagli principali, poi aprire il percorso con Maps o Waze. In un viaggio fuori città, magari di sera o su una strada poco conosciuta, non dover prendere il telefono per cercare una colonnina è tutt’altro che un dettaglio. App simili, come ChargePoint, offrono funzioni vicine dove il servizio è disponibile.

C’è poi Weather & Radar, sviluppata da WetterOnline, pensata per chi vuole tenere d’occhio il meteo in tempo reale durante gli spostamenti più lunghi. Non è un’app da aprire ogni giorno, ed è proprio per questo che spesso resta dimenticata sul telefono. Ma quando il tempo cambia all’improvviso, la pioggia aumenta o si entra in una zona con neve e vento, vedere il radar sul display dell’auto può aiutare a capire cosa si ha davanti. L’app supporta anche i comandi vocali e può affiancare la navigazione: il conducente continua a seguire le indicazioni stradali e, intanto, controlla l’evoluzione delle precipitazioni. Pochi tocchi. Meglio ancora: nessun telefono in mano.

Launcher più ordinato e guida meno distratta: come scegliere le app da tenere su Android Auto

Con Android Auto, il punto non è riempire il launcher di icone. È scegliere le app che servono davvero, in base al proprio modo di guidare. Chi viaggia spesso per lavoro può tenere in primo piano Zoom e un’app meteo. Chi usa un’elettrica darà più spazio a PlugShare. Chi segue chat operative potrebbe scoprire che Discord è più che sufficiente per non perdere aggiornamenti urgenti. Vale la pena entrare nelle impostazioni di Android Auto, riordinare le app e nascondere quelle inutili. Un display più pulito significa meno tocchi, meno esitazioni, meno distrazioni. Alla fine sono proprio queste integrazioni discrete a fare la differenza: non cambiano l’auto, ma rendono il viaggio più semplice da gestire.