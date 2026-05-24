Meta lancia "Forum": il trucco per usare i gruppi Facebook con gli pseudonimi

Meta sta cercando di riportare al centro le conversazioni vere tra persone, separando i gruppi Facebook dal caos del feed principale e trasformandoli in uno spazio più ordinato, leggibile e molto più vicino all’idea dei vecchi forum online.

Per anni i gruppi sono rimasti una delle poche aree di Facebook ancora frequentate davvero ogni giorno da milioni di utenti. Gruppi di quartiere, tecnologia, offerte, cucina, auto, genitori, hobby o problemi pratici. Dentro quei gruppi si continua a chiedere consigli, discutere, cercare aiuto o confrontarsi con persone che hanno gli stessi interessi. Il problema è che tutto questo, dentro Facebook, spesso finisce sommerso tra Reels, pagine, pubblicità e notifiche continue.

Adesso però qualcosa sta cambiando. Meta ha lanciato una nuova applicazione chiamata “Forum”, disponibile inizialmente negli Stati Uniti su iPhone, pensata proprio per gestire i gruppi Facebook in modo separato rispetto all’app principale.

Un’app che assomiglia molto a Reddit

La sensazione, guardando le prime immagini e le prime funzioni emerse online, è che Meta stia osservando molto da vicino il modello di Reddit. Non tanto nella grafica, quanto nel modo di organizzare le discussioni.

Forum mette al centro le conversazioni e le domande delle community, lasciando più in secondo piano i contenuti virali o l’intrattenimento rapido che ormai domina Facebook. L’idea è semplice: aprire l’app e trovare subito i gruppi che si seguono, le nuove discussioni e le risposte utili, senza passare dal feed tradizionale.

Secondo le prime informazioni, l’accesso avviene tramite account Facebook, ma gli utenti possono anche utilizzare un nickname all’interno delle conversazioni. Una scelta che ricorda da vicino proprio Reddit e il funzionamento dei forum classici.

Non è un dettaglio secondario. Negli ultimi anni molte persone hanno smesso di pubblicare apertamente sui social tradizionali, preferendo ambienti più piccoli, verticali e meno esposti. Meta sembra essersene accorta.

Dentro Forum c’è anche molta intelligenza artificiale

La parte più interessante riguarda però l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Forum include infatti una sezione chiamata “Ask”, che permette agli utenti di fare domande e ricevere risposte elaborate prendendo informazioni dalle conversazioni presenti nei gruppi.

In pratica, invece di cercare manualmente tra migliaia di post, l’AI prova a riassumere ciò che la community ha già detto su un determinato argomento. Una funzione che ricorda molto gli “AI Overview” di Google o alcune dinamiche già viste nei motori di ricerca conversazionali.

Meta starebbe inoltre sperimentando strumenti automatici per aiutare gli amministratori nella moderazione dei gruppi, nella gestione dei contenuti e nel filtraggio delle discussioni problematiche.

Per chi gestisce community molto grandi, potrebbe diventare un cambiamento pesante. Soprattutto perché i gruppi Facebook continuano ancora oggi a muovere enormi quantità di traffico e interazioni, anche se molto meno visibili rispetto al passato.

Dietro questa scelta c’è probabilmente un problema più grande. Facebook continua ad avere numeri enormi, ma negli ultimi anni ha perso parte della sua centralità culturale, soprattutto tra i più giovani. Nel frattempo piattaforme come Reddit, Discord e Telegram hanno conquistato sempre più spazio quando si tratta di community verticali e discussioni approfondite.

Con Forum, Meta sembra voler recuperare proprio quel terreno.

Non è un caso che l’azienda abbia scelto un lancio quasi silenzioso, senza grandi campagne pubblicitarie. Sembra più un test per capire se gli utenti abbiano ancora voglia di usare Facebook non per scorrere contenuti, ma per parlare davvero con altre persone che condividono gli stessi interessi.

E forse è proprio questo il punto più interessante. Dopo anni di social costruiti attorno agli algoritmi, ai video brevi e alla ricerca continua dell’attenzione, Meta sta tornando verso qualcosa che assomiglia molto ai vecchi forum internet. Solo con molta più AI e con il peso enorme dell’ecosistema Facebook alle spalle.